Украинские дипломаты и представители диаспоры развернули 30-метровые флаги Украины в 30 странах

"По случаю праздника в разных уголках мира представители украинских общин вместе с нашими дипломатами развернули 30-метровые украинские флаги. Сине-желтый флаг развевался в столицах Европы и по всей Северной Америке, на самом юге Африки, в древнем городе Петра в Иордании, на побережье Персидского залива и в мексиканской долине Теотиуакан", – рассказали в министерстве.

Украинский флаг вывесили в древнем храмовом комплексе Баальбек в Ливане и комплексе небоскребов Flame Towers в Азербайджане. В Греции воздушный шар пронес украинский флаг над высокогорным озером Пластира, а в Загребе флаг подняли на самом высоком здании, добавили в МИД.