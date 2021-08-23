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23 августа, 2021
 
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23 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Сегодня в Украине отмечают День государственного флага
Фото: prom.ua

Сегодня отмечается Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации. Памятный день был учрежден на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2007 году. Дата 23 августа была выбрана в память о знаменитом восстании рабов, вспыхнувшем в ночь с 22 на 23 августа 1791 года в тогдашней французской колонии Санто-Доминго. Восстание вошло в историю как Гаитянская революция и стало единственным в истории успешным бунтом рабов, в результате которого колония (сменившая название на Гаити) получила независимость.

23 августа отмечается Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма. Памятный день был провозглашен Европейским парламентом в 2009 году. 23 августа было выбрано не случайно: именно в этот день в 1939 году был подписан Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом и секретный дополнительный протокол о фактическом разделе Европы на сферы влияния. Предложение об установлении дня памяти было выдвинуто в "Пражской декларации о европейской совести и коммунизме", подписанной 3 июня 2008 года экс-президентом Чехии Вацлавом Гавелом и многочисленными членами Европейского парламента.

В Украине сегодня празднуют День государственного флага. 23 августа 1991 года, после провала путча в Москве, группа народных депутатов внесла сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. Спустя 13 лет, в 2004 году, тогдашний президент Леонид Кучма выпустил указ, которым учредил День флага 23 августа.

В православной традиции сегодня именины у Афанасия, Вячеслава, Ирона, Лаврентия, Романа, Саввы, Сикста, Феликиссима. В католической – у Аполлинария, Валериана, Виктора, Волка, Доната, Евгения, Елезара, Захария, Клавдия, Максима, Неона, Тимофея, Филиппа, Флавиана, Флавия, Элеазар, Эоган, Юстиниана, Якова, Розы, Феоны, Феониллы и Фруктуозы.

Согласно народным приметам:

  • Если в полдень вода в реке или озере спокойна – к зиме без вьюг, если же стоит сильная жара или идут сильные дожди – к затяжной и мокрой осени;
  • Осень и зима хорошо живут, если сегодня вода тиха и дождь.
Теги: Украина, флаг, праздники, рабство, День флага, жертвы, календарь, отдых, лето
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