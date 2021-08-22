22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 156 лет назад был выдан патент на жидкое мыло Фото: depositphotos.com

Этот день в истории:

в 1456-м – принцем княжества Валахия (историческая область на юге Румынии) стал Влад III Басараб, больше известный как Влад Дракула, ставший персонажем многих мифов и произведений о вампирах. Прозвище "Дракул" – по-румынски это означает "дьявол" – принц получил от отца Влада II, который был рыцарем ордена Дракона. Влад II поместил изображение дракона на монеты, в итоге в народе дракона переиначили в дьявола и наградили этим прозвищем и отца, и сына. Влад III Дракула вошел в историю как жесткий и беспощадный правитель, устраивавший массовые казни через нанизывание провинившихся на кол. В конце XIX века принц стал прототипом главного персонажа романа Брэма Стокера "Дракула";

в 1865-м – в Нью-Йорке Уильям Шепперд получает патент на жидкое мыло. Он открыл, что, если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь. Изобретение Шеппарда не стало популярным, для широкого применения жидкому мылу не хватало удобной упаковки. Она – то есть маленькая бутылочка с пробкой-помпой – появилась лишь в 1980 году, ее придумал Роберт Тейлор из Миннесоты;

в 1968-м – Синтия Леннон подала на развод с солистом группы The Beatles Джоном Ленноном за измену с Йоко Оно, японской авангардной художницей. Синтия выходила замуж еще три раза после развода и выпустила две книги о жизни с Ленноном. В последние годы она жила на Майорке, в Испании. Скончалась от рака 1 апреля 2015 года.

В этот день родились:

в 1902-м – Лени Рифеншталь, немецкий кинорежиссер, фотограф, актриса и пропагандистка Третьего рейха. Одна из самых популярных, но и одна из самых неоднозначных фигур в кинематографе ХХ века, создавшая такие картины, как "Триумф воли" и "Олимпия";

в 1920-м – Рэй Брэдбери, американский писатель-фантаст, автор повести "Вино из одуванчиков", антиутопии "451 градус по Фаренгейту", цикла рассказов "Марсианские хроники";

в 1927-м – Ирина Скобцева, советская киноактриса, супруга режиссера Сергея Бондарчука и мать режиссера Федора Бондарчука. Известна по фильмам "Сережа", "Война и мир, "Мэри Поппинс, до свидания!";

в 1966-м ­– Ольга Сумская, украинская актриса театра и кино, телеведущая, модель и дизайнер одежды. Стала популярной после исполнения главной роли в телесериале "Роксолана";

в 1973-м – Ховард Дуэйн Дороу, певец, участник американской поп-группы Backstreet Boys, после распада группы занялся сольной карьерой.

В этот день умерли:

в 1999-м – Александр Демьяненко, советский актер театра и кино, мастер дубляжа. Всенародную славу ему принесла роль Шурика в кинокомедиях Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика", "Иван Васильевич меняет профессию".

Летом 1999 года Демьяненко готовился к операции коронарного шунтирования. Операция была назначена на 1 сентября, когда все врачи планировали вернуться из отпусков и жара должна была прекратиться. До первого дня осени актер не дожил и скончался от отека легких, вызванного коронарной болезнью сердца. Ему было 62 года.