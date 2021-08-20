Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2021
 
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20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

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Белка и Стрелка первые собаки-космонавты в мире. 20 августа 1960 года они вернулись на землю после 25 часов, проведенных в космосе
Белка и Стрелка – первые собаки-космонавты в мире. 20 августа 1960 года они вернулись на землю после 25 часов, проведенных в космосе
Скриншот: SciNews / YouTube

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

  • в 1896-м – запатентован телефон с наборным диском. Автором изобретения стал американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури). Он также является создателем первой в мире автоматической телефонной станции, чем заслужил прозвище "отца всех АТС";
  • в 1960-м – на Землю впервые вернулись запущенные в космос на советском корабле "Спутник-5" живые существа – собаки Белка и Стрелка. Основной целью полета было исследование, как перегрузка, невесомость, космическая радиация влияют на организм животных и других биологических существ. Полет продолжался больше 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и успешно вернулись на Землю;
  • в 1969-м – участники британской группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом Abbey Road. Последней песней, над которой они работали вместе, была композиция Джона Леннона I Want You (She’s So Heavy). Песня выделялась из репертуара группы, поскольку была очень длинной (восемь минут) и содержала мало текста;
  • в 1980-м – итальянский альпинист Райнхольд Месснер из немецкоговорящей автономной итальянской провинции Южного Тироля впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски. Он был также первым, кто покорил все 14 "восьмитысячников" мира (горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тыс. метров), причем некоторые из них – в одиночку.

В этот день родились:

  • в 1932-м – Василий Аксенов, русский писатель, драматург и сценарист, автор романов "Остров Крым" и "Ожог";
  • в 1937-м – Андрон Кончаловский, советский, американский и российский режиссер театра и кино, сценарист и продюсер, среди самых известных его картин – "Дядя Ваня", "Романс о влюбленных", "Лев зимой", "Сибириада";
  • в 1939-м – Валерий Шевчук, украинский писатель, автор романов "Три листка за окном";
  • в 1971-м – Станислав Костюшкин, российский певец, бывший участник дуэта "Чай вдвоем".

В этот день умерли:

  • в 1980-м – Джо Дассен, французский певец и композитор американского происхождения. В июле ему стало плохо на концерте в Каннах, несмотря на боль, он завершил выступление, его госпитализировали с диагнозом инфаркт миокарда. За лето он пережил еще два сердечных приступа, последний стал для него фатальным. Певцу был 41 год;
  • в 2009-м – Семен Фарада, советский актер театра и кино, прославился комедийными ролями в фильмах "Гараж", "Тот самый Мюнхгаузен", "Чародеи", "Формула любви", "Миллион в брачной корзине", "Человек с бульвара Капуцинов", "Убить дракона". Актеру было 75 лет;
  • в 2015-м – Лев Дуров, советский актер театра и кино, театральный режиссер, стал широко известен благодаря ролям в фильмах "Девять дней одного года", "Не бойся, я с тобой!", "Большая перемена", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Семнадцать мгновений весны". Ему было 83 года.
Теги: космос, смерть, телефоны, спутник, история, Эверест, собаки, The Beatles, Лев Дуров, календарь, Джо Дассен, лето, инфаркт
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