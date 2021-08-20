20 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

Белка и Стрелка – первые собаки-космонавты в мире. 20 августа 1960 года они вернулись на землю после 25 часов, проведенных в космосе Скриншот: SciNews / YouTube

Этот день в истории:

в 1896-м – запатентован телефон с наборным диском. Автором изобретения стал американский бизнесмен из города Канзас-Сити (штат Миссури). Он также является создателем первой в мире автоматической телефонной станции, чем заслужил прозвище "отца всех АТС";

в 1960-м – на Землю впервые вернулись запущенные в космос на советском корабле "Спутник-5" живые существа – собаки Белка и Стрелка. Основной целью полета было исследование, как перегрузка, невесомость, космическая радиация влияют на организм животных и других биологических существ. Полет продолжался больше 25 часов. За это время корабль совершил 17 полных витков вокруг Земли. Белка и Стрелка стали первыми животными, которые совершили орбитальный космический полет и успешно вернулись на Землю;

в 1969-м – участники британской группы The Beatles в последний раз встретились в студии звукозаписи в полном составе, завершив работу над альбомом Abbey Road. Последней песней, над которой они работали вместе, была композиция Джона Леннона I Want You (She’s So Heavy). Песня выделялась из репертуара группы, поскольку была очень длинной (восемь минут) и содержала мало текста;

в 1980-м – итальянский альпинист Райнхольд Месснер из немецкоговорящей автономной итальянской провинции Южного Тироля впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски. Он был также первым, кто покорил все 14 "восьмитысячников" мира (горные вершины, высота над уровнем моря которых превышает 8 тыс. метров), причем некоторые из них – в одиночку.

В этот день родились:

в 1932-м – Василий Аксенов, русский писатель, драматург и сценарист, автор романов "Остров Крым" и "Ожог";

в 1937-м – Андрон Кончаловский, советский, американский и российский режиссер театра и кино, сценарист и продюсер, среди самых известных его картин – "Дядя Ваня", "Романс о влюбленных", "Лев зимой", "Сибириада";

в 1939-м – Валерий Шевчук, украинский писатель, автор романов "Три листка за окном";

в 1971-м – Станислав Костюшкин, российский певец, бывший участник дуэта "Чай вдвоем".

В этот день умерли: