Бульвар Шоубиз
 
20 августа, 2021
 
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20 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

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Сегодня отмечают Всемирный день лени
Сегодня отмечают Всемирный день лени
Фото: depositphotos.com

Сегодня сразу два необычных международных праздника – Всемирный день комара и Всемирный день лени.

Инициатива учредить Международный день комара принадлежала британскому врачу и паразитологу начала ХХ века Рональду Россу. Именно он открыл, что переносчиками малярии являются самки комаров рода Anopheles. За это открытие в 1902 году Россу была присуждена Нобелевская премия по физиологии и медицине, а ученые мира смогли лучше понять опасную роль комаров в передаче болезней. В честь этого события и с целью привлечения внимания к опасному заболеванию, Росс и предложил отмечать День комара.

Что касается Всемирного дня лени, считается, что он зародился в Колумбии, в Итагуи – промышленном центре и густонаселенном городе. Жители в один из дней вышли на улицы, чтобы объявить всему миру, что, кроме права на свободу, права на информацию и право выбора, человек нуждается в праве на лень. Теперь в День лени колумбийцы организуют различные уличные соревнования, а те, кто не хочет принимать в них участие, выходят на улицы со своими креслами, матрасами, едой и наслаждаются бездельем.

Идею празднования Дня лени подхватили многие государства, хотя даты празднования не всегда совпадают. Например, в Колумбии и многих других странах этот праздник отмечают 20 августа, в США – 10 августа. Сроки празднования разные, но суть одинакова – это прекрасный повод ничего не делать.

В православной традиции сегодня именины у Александра, Алексия, Антония, Афанасия, Василия, Дмитрия, Елисея, Ивана, Митрофана, Михаила, Никанора, Петра и Феодосия.

Согласно народным приметам:

  • Если аисты уже готовятся к отлету в теплые края – осень будет холодной.
Теги: праздники, каникулы, календарь, отдых, комары, традиции, лето
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