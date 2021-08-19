19 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день 165 лет назад был запатентован способ получения сгущенного молока Фото: wikipedia.org

Этот день в истории:

в 1856-м – американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. До этого попытка найти способ сохранения молока в течение длительного времени без существенных изменений его свойств безуспешно продолжались минимум с 1810-го. Через два года после получения патента Борден построил в США первый в мире завод по производству сгущенки;

в 2002-м – в Китае завершился Музыкальный фестиваль снежных гор. Это первый рок-фестиваль на открытом воздухе в истории страны;

в 2004-м – компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке. Через пару лет стоимость акций увеличилась почти в пять раз, а спустя 10 лет активы компании оценивались в $131 млрд, а чистая прибыль – в $14,4 млрд.

В этот день родились:

в 1883-м – Габриель (Коко) Шанель, французская дизайнер и модельер, основательница модного дома Chanel. Единственный человек из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей XX века;

в 1906-м – Леонид Соловьев, советский писатель, автор романов о Ходже Насреддине – фольклорном персонаже мусульманского Востока. Дилогия Соловьева называлась "Повесть о Ходже Насреддине" и состояла из двух романов – "Возмутитель спокойствия" и "Очарованный принц". Эти книги переведены на десятки языков мира;

в 1937-м – Александр Вампилов, советский прозаик и драматург, автор пьес "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске". Вампилов утонул в 34 года на озере Байкал;

в 1945-м – Иэн Гиллан, британский рок-певец, вокалист рок-группы Deep Purple. Гиллан также известен как исполнитель партии Иисуса в оригинальной версии рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса "Иисус Христос – суперзвезда";

в 1946-м – Билл Клинтон, 42-й президент США, возглавлял Белый дом с 1993-го по 2001-й;

в 1951-м – Владимир Конкин, советский актер театра и кино, прославился ролями в картинах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…", "Место встречи изменить нельзя", "Принцесса на бобах";

в 1969-м – Мэттью Перри, канадско-американский актер и сценарист, получил всемирную известность после роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

В этот день умерли: