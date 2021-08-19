Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2021
 
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19 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

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В этот день 165 лет назад был запатентован способ получения сгущенного молока
В этот день 165 лет назад был запатентован способ получения сгущенного молока
Фото: wikipedia.org

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

  • в 1856-м – американец Гейл Борден запатентовал способ получения сгущенного молока. До этого попытка найти способ сохранения молока в течение длительного времени без существенных изменений его свойств безуспешно продолжались минимум с 1810-го. Через два года после получения патента Борден построил в США первый в мире завод по производству сгущенки;
  • в 2002-м – в Китае завершился Музыкальный фестиваль снежных гор. Это первый рок-фестиваль на открытом воздухе в истории страны;
  • в 2004-м – компания Google начала продажу своих акций на фондовом рынке. Через пару лет стоимость акций увеличилась почти в пять раз, а спустя 10 лет активы компании оценивались в $131 млрд, а чистая прибыль – в $14,4 млрд.

В этот день родились:

  • в 1883-м – Габриель (Коко) Шанель, французская дизайнер и модельер, основательница модного дома Chanel. Единственный человек из мира моды, кого журнал Time внес в список 100 самых влиятельных людей XX века;
  • в 1906-м – Леонид Соловьев, советский писатель, автор романов о Ходже Насреддине – фольклорном персонаже мусульманского Востока. Дилогия Соловьева называлась "Повесть о Ходже Насреддине" и состояла из двух романов – "Возмутитель спокойствия" и "Очарованный принц". Эти книги переведены на десятки языков мира;
  • в 1937-м – Александр Вампилов, советский прозаик и драматург, автор пьес "Старший сын", "Утиная охота", "Прошлым летом в Чулимске". Вампилов утонул в 34 года на озере Байкал;
  • в 1945-м – Иэн Гиллан, британский рок-певец, вокалист рок-группы Deep Purple. Гиллан также известен как исполнитель партии Иисуса в оригинальной версии рок-оперы Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса "Иисус Христос – суперзвезда";
  • в 1946-м – Билл Клинтон, 42-й президент США, возглавлял Белый дом с 1993-го по 2001-й;
  • в 1951-м – Владимир Конкин, советский актер театра и кино, прославился ролями в картинах "Как закалялась сталь", "Романс о влюбленных", "Аты-баты, шли солдаты…", "Место встречи изменить нельзя", "Принцесса на бобах";
  • в 1969-м – Мэттью Перри, канадско-американский актер и сценарист, получил всемирную известность после роли Чендлера Бинга в сериале "Друзья".

В этот день умерли:

  • в 1929-м – Сергей Дягилев, российский театральный и художественный деятель, антрепренер, организатор "Русских сезонов" в Париже и труппы "Русский балет Дягилева". Сыграл одну из решающих ролей в популяризации российского искусства в Европе и мире на рубеже XIX–XX веков. Умер от заражения крови в 57 лет;
  • в 1936-м – Федерико Гарсиа Лорка, испанский поэт и драматург, один из самых значимых деятелей испанской культуры XX века. Убит в 38 лет в начале гражданской войны в Испании, тело Лорки так и не было найдено;
  • в 1994-м – Роберт Рождественский, советский поэт, переводчик и автор текстов множества песен, ставших популярными: "Огромное небо", "Стань таким, как я хочу", "Песня неуловимых мстителей", "Погоня", "Где-то далеко", "Ноктюрн", "Мгновения", "Позвони мне, позвони". Поэт скончался от инфаркта в 62 года;
  • в 2020-м – Борис Патон, украинский ученый в области металлургии и технологии металлов, доктор технических наук, профессор. С 1962 года – неизменный президент Национальной академии наук Украины. На момент смерти в 101 год являлся старейшим (одновременно по возрасту и по сроку пребывания в должности) президентом государственной Академии наук в мире.
Теги: смерть, Билл Клинтон, Роберт Рождественский, история, Борис Патон, календарь, Мэттью Перри, Друзья, Владимир Конкин, Коко Шанель, лето
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