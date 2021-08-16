16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день ровно 125 лет назад в канадском регионе Клондайк было открыто месторождение золота, которое вскоре привело к началу "золотой лихорадки" Фото: depositphotos.com

Этот день в истории:

в 1896-м – на северо-западе Канады, в регионе под названием Клондайк открыто месторождение золота. Это ознаменовала начало "золотой лихорадки" – неорганизованной массовой добычи золота в конце XIX века. С тех пор слово "клондайк" является синонимом "невообразимо богатого месторождения, источника огромных благ".

1930 – компания "Metro-Goldwyn-Mayer" выпускает первый в мире цветной звуковой мультфильм. Художник и аниматор Аб Айверкс (именно он нарисовал знаменитого мультипликационного героя мышонка мир знает как Микки Мауса) выпускает собственный мультфильм из серии о приключениях лягушонка Флипа. Первый мультфильм из этой серии был звуковым и цветным, и назывался он Fiddlesticks – "Смычки" или "Чепуха".

в 1985 – американская певица Мадонна в свой день рождения (ей тогда исполнилось 27 лет) вышла замуж за актера Шона Пенна (ему на следующий день исполнилось 25 лет). Спустя четыре года супруги развелись.

В этот день родились:

в 1902-м ­– Юрий Рерих, российский востоковед, лингвист, филолог, искусствовед, этнограф, путешественник.

в 1920-м – Чарльз Буковски, американский поэт и писатель.

в 1934-м – Пьер Ришар, французский киноактер и режиссер.

в 1954-м – Джеймс Кэмерон, канадский кинорежиссер, сделавший карьеру в американском Голливуде.

в 1958-м – Мадонна (настоящее имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица, танцовщица и актриса.

в 1962-м – Юрий Издрик, украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг".

в 1969-м – Игорь Коробчинский, украинский гимнаст, олимпийский чемпион 1992 года, многократный чемпион мира.

в 1973-м – Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая и кулинар.

В этот день умерли: