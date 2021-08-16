Бульвар Шоубиз
 
16 августа, 2021
 
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16 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

В этот день ровно 125 лет назад в канадском регионе Клондайк было открыто месторождение золота, которое вскоре привело к началу "золотой лихорадки"
В этот день ровно 125 лет назад в канадском регионе Клондайк было открыто месторождение золота, которое вскоре привело к началу "золотой лихорадки"
Фото: depositphotos.com

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

  • в 1896-м – на северо-западе Канады, в регионе под названием Клондайк открыто месторождение золота. Это ознаменовала начало "золотой лихорадки" – неорганизованной массовой добычи золота в конце XIX века. С тех пор слово "клондайк" является синонимом "невообразимо богатого месторождения, источника огромных благ".
  • 1930 – компания "Metro-Goldwyn-Mayer" выпускает первый в мире цветной звуковой мультфильм. Художник и аниматор Аб Айверкс (именно он нарисовал знаменитого мультипликационного героя мышонка мир знает как Микки Мауса) выпускает собственный мультфильм из серии о приключениях лягушонка Флипа. Первый мультфильм из этой серии был звуковым и цветным, и назывался он Fiddlesticks – "Смычки" или "Чепуха".
  • в 1985 – американская певица Мадонна в свой день рождения (ей тогда исполнилось 27 лет) вышла замуж за актера Шона Пенна (ему на следующий день исполнилось 25 лет). Спустя четыре года супруги развелись.

В этот день родились:

  • в 1902-м ­– Юрий Рерих, российский востоковед, лингвист, филолог, искусствовед, этнограф, путешественник.
  • в 1920-м – Чарльз Буковски, американский поэт и писатель.
  • в 1934-м – Пьер Ришар, французский киноактер и режиссер.
  • в 1954-м – Джеймс Кэмерон, канадский кинорежиссер, сделавший карьеру в американском Голливуде.
  • в 1958-м – Мадонна (настоящее имя Луиза Вероника Чикконе), американская певица, танцовщица и актриса.
  • в 1962-м – Юрий Издрик, украинский прозаик, поэт, культуролог, автор концептуального журнального проекта "Четверг".
  • в 1969-м – Игорь Коробчинский, украинский гимнаст, олимпийский чемпион 1992 года, многократный чемпион мира.
  • в 1973-м – Юлия Высоцкая, российская актриса театра и кино, телеведущая и кулинар.

В этот день умерли:

  • в 1949-м – Маргарет Митчелл, американская писательница, автор романа "Унесенные ветром". Ей было 48 лет.
  • в 1969-м – Марк Бернес, актер, певец, артист эстрады, 57 лет.
  • в 1977-м – Элвис Пресли, американский певец, при жизни получивший прозвище Король рок-н-ролла, 42 года.
  • в 1987-м – Андрей Миронов, актер театра и кино, 46 лет.
  • в 2014-м – Всеволод Нестайко, украинский детский писатель, 84 года.
  • в 2017-м – Вера Глаголева, российская актриса, сценарист, режиссер и продюсер, 61 год.
  • в 2020-м – Николай Губенко, актер театра и кино, 78 лет.
Теги: смерть, Канада, Мадонна, Элвис Пресли, Голливуд, история, Пьер Ришар, мультфильм, календарь, Юлия Высоцкая, Вера Глаголева, Мультик, Маргарет Митчелл, Микки Маус, Юрий Издрик, лето
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