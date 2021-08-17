Бульвар Шоубиз
 
17 августа, 2021
 
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17 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории

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В этот день в 1903-м была учреждена Пулитцеровская премия одна из наиболее престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра
В этот день в 1903-м была учреждена Пулитцеровская премия – одна из наиболее престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра
Фото: Pulitzer Prizes / Facebook

Представляем календарь событий этого дня.

Этот день в истории:

  • в 1903-м – американский издатель и журналист венгерского происхождения, родоначальник жанра желтой прессы Джозеф Пулитцер учредил Пулитцеровскую премию. Это одна из наиболее престижных наград в области литературы, журналистики, музыки и театра. Пулитцер составил завещание, в котором жертвовал $500 тыс. на премии для американских журналистов. Он завещал назначить четыре премии за журналистику, четыре – за достижения в области литературы и драмы, четыре "плавающие" премии – за различные достижения в гуманитарной области и одну премию – за вклад в образование. Пулитцеровскую премию начали вручать с 1917 года. На сегодняшний день всего присуждается 25 премий. Лауреаты премии получают по $10 тыс.;
  • в 1998-м – президент США Билл Клинтон дал показания большому жюри о своих отношениях с практиканткой Белого дома Моникой Левински. Глава государства настаивал, что не имел сексуальных связей с 25-летней практиканткой. Показания, данные Клинтоном, и его ложь под присягой относительно характера взаимоотношений с Левински стали причиной для обвинения президента в лжесвидетельстве и препятствовании правосудию. Против него началась процедура импичмента. Он удержался на посту, но всерьез запятнал свою репутацию.

В этот день родились:

  • в 1935-м – Олег Табаков, российский актер театра и кино, художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова;
  • в 1941-м – Николай Губенко, актер и режиссер, министр культуры СССР в 1989–1991 годах, режиссер Театра на Таганке;
  • в 1942-м – Муслим Магомаев, советский оперный и эстрадный певец (баритон);
  • в 1943-м – Роберт Де Ниро, американский киноактер, режиссер и продюсер;
  • в 1952-м – Нельсон Пике, бразильский автогонщик, трехкратный чемпион "Формулы-1";
  • в 1955-м – Игорь Смешко, лидер партии "Сила и честь", бывший глава Службы безопасности Украины и экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины;
  • в 1960-м – Шон Пенн, американский актер, кинорежиссер и сценарист;
  • в 1964-м – Наталья Ветлицкая, советская и российская певица;
  • в 1968-м – Кузьма Скрябин (настоящее имя – Андрей Кузьменко), украинский певец, лидер группы "Скрябін", телеведущий и продюсер;
  • в 1977-м – Тьерри Анри, французский футболист, чемпион мира 1998 года.

В этот день умерли:

  • в 1972-м – Александр Вампилов, советский прозаик и драматург. Ему было 34 года;
  • в 1978-м – Вера Марецкая, советская актриса театра и кино, 72 года;
  • в 1982-м – Игорь Шамо, украинский композитор, 57 лет;
  • в 2002-м – Валентин Плучек, театральный режиссер и актер, 92 года;
  • в 2010-м – Олесь Ульяненко, украинский писатель, 48 лет. 
Теги: Муслим Магомаев, смерть, Билл Клинтон, Андрей Кузьменко, история, Скрябин, Кузьма Скрябин, журналисты, Олег Табаков, Шон Пенн, Роберт Де Ниро, календарь, Наталья Ветлицкая, Сила и честь, Тьерри Анри, лето
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