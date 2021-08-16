16 августа: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы

Еще сегодня Международный день Pinot Noir (Пино Нуар) – красного сорта винограда, одного из так называемых "больших винных сортов". В переводе с французского название звучит как "черная шишка", поскольку небольшие плотные гроздья этого винограда внешне немного напоминают шишки. Термин "пино нуар" также используется для обозначения типа сепажных вин, то есть вин, производимых из одного сорта винограда. Pinot Noir – своеобразная визитная карточка Бургундии, где почти все красное вино изготавливается из этого сорта винограда.

16 августа отмечается День мужской красоты (или День ухода за собой для мужчин).

В православной традиции сегодня именины у Антона, Вячеслава, Далмата, Ивана, Исаакия, Кузьмы, Николая, Раждена и Саломии. В католической – у Диомеда, Лаврентия, Лориката, Серены.

Согласно народным приметам: