В географическом центре Украины в Черкасской области торжественно подняли украинский флаг. Видео

В Марьяновке к 30-летию независимости Украины был создан арт-комплекс "Географический центр – сердце Украины". Флаг подняли на флагшток высотой 52 м, после прозвучало 10 праздничных залпов.

"В 30-ю годовщину восстановления нашей независимости мы поднимем его именно здесь – в географическом центре Украины. Именно здесь бьется сердце Украины. Это арт-объект, вокруг которого расположено 25 стальных крыльев, олицетворяющих наши 24 области и наш Крым. Это действительно символ того, что подниматься вверх и быть на высоте гораздо легче вместе. И сегодня в небо одновременно будут подняты тысячи наших государственных флагов. Во всех регионах, во всех городах, по всей Украине и за ее пределами", – сказал глава государства.