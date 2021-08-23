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23 августа, 2021
 
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Иван Марчук, получивший премию "Национальная легенда Украины", опубликовал праздничную подборку картин

Марчук: Величальное на разных художественных языцах
Марчук: Величальное на разных художественных языцах
Фото: Іван Марчук Художник. Ivan Marchuk Artist / Facebook

Украинский художник Иван Марчук, получивший накануне награду "Национальная легенда Украины" от президента Украины Владимира Зеленского, на своей странице в Facebook 23 августа, в День государственного флага, обнародовал праздничную подборку своих картин.

"Величальное на разных художественных языках", – написал он.

https://www.facebook.com/Ivanmarchukartist/posts/2875149729462097

Контекст:

Церемония вручения премии "Национальная легенда Украины" проходила 22 августа. "Семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", – представил Зеленский лауреатов.

Награду "Национальная легенда Украины" Зеленский основал 14 июля. Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства

Иван Марчук – один из самых известных художников Украины. Является лауреатом Шевченковской премии. В 2007 году он был включен в рейтинг "100 гениев современности", который составила британская газета The Daily Telegraph.

Марчук написал около 5 тыс. картин, провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Теги: Украина, художник, Иван Марчук, День флага, Владимир Зеленский, президент, награды, награда, картины
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