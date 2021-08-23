ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ротару, Блохин, Рыбчинский. Зеленский вручил первые семь наград "Национальная легенда Украины"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", представил Зеленский лауреатов
"Семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", – представил Зеленский лауреатов
Скриншот: Офіс Президента України / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский вручил семь первых знаков отличий "Национальная легенда Украины". Церемонию награждения транслировал Офис президента в Facebook.

Лауреатами новой награды стали: поэт Юрий Рыбчинский, художник Иван Марчук, футболист Олег Блохин, хореограф Мирослав Вантух, балерина Елена Потапова, певица София Ротару, а также композитор Мирослав Скорик, который был награжден посмертно – награду из рук президента получила жена композитора.

"Каждый год мы будем отмечать наших выдающихся соотечественников, достигших вершин в области культуры, спорта, науки. Сегодня первые награды получили семь выдающихся украинцев, семь великих имен, семь национальных легенд", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/296095702319658/

Контекст:

14 июля Зеленский основал награду "Национальная легенда Украины". Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Награду вручают за личные заслуги в становлении независимой Украины, личные заслуги в укреплении ее государственности, защите родины и служении украинскому народу, а также за весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, за активную благотворительную и общественную деятельность. Награду могут получить не только граждане Украины, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

Теги: София Ротару, Юрий Рыбчинский, Олег Блохин, премия, Мирослав Вантух, Мирослав Скорик, Иван Марчук, Владимир Зеленский, президент, награды, вознаграждение, награда, церемония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Ты был моим вдохновением и кумиром". Виталий Козловский обратился к умершему отцу
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Сколько в тебе жизнелюбия", "Солнечная". Настя Каменских опубликовала фото на фоне самолета
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Баба с яйцами". 56-летняя Алена Апина накануне дня рождения посоветовала, как жить
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Вау, какие ноги", "Красавчик". Галкин показал себя в образе римского легионера
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Едим и чувствуем благословение Будды". Клопотенко дал рецепт лосося в алкогольно-цитрусовом маринаде
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
"Это знаковый конкурс в моей жизни". Дорофеева выступила на фестивале "Черноморские игры"
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
22 августа: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
"Форте хорошо, а Сардиния – лучше". "А у нас в деревне хорошо". Собчак поделилась фотографиями с отдыха
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
Карла Бруни поддержала девочек Афганистана
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
На Instagram Анджелины Джоли за два дня подписались 7 млн человек
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
"Сияние солнца встречает сияние беременности". Модель Грэм выложила в сеть фото в бикини
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
Вакарчук рассказал, когда выпустит новый альбом
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
"Девочка", "Совершенно потрясающе". 55-летняя Синди Кроуфорд показала фото в купальнике
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
Звезда сериала "Викинги" приехала в Киев с родителями
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
"Я больше ничего никому не доказываю". Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
Тищенко принял спортивный челлендж в вышиванке от Зеленского
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Мерзость", "Писец полный", "Фу, как противно смотреть!", "Еще бы использованный тампон выложила". Волочкова показала ступни со слезшей кожей
"Секси-бомба", "Да уж, телочка отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Секси-бомба", "Да уж, телочка – отпад". Настя Каменских показала фигуру в мини-бикини
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
"Сексуальная морячка", "Вы выйдете замуж за иностранца". Леся Никитюк показала фигуру в облегающем мини-платье
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
Maruv в эротическом образе широко развела ноги перед Киркоровым
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Еле стоит, бедная", "Набубенились друзья". Волочкова опубликовала видео с другом
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
"Банда в сборе! Люблю". Горбунов забрал Осадчую с новорожденным сыном домой. Фото
  10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
10 вкусных тортов из печенья, которые не нужно печь
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
"Доченька – чудо", "Сама нежность". Орбакайте выложила в сеть семейное фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS