"Украина будет чтить своих гениев". Зеленский рассказал об учреждении новой премии "Национальная легенда"

Зеленский подчеркнул, что ряд известных украинцев, которые прославляли страну, при жизни "так и не услышали о своей славе" Фото: president.gov.ua

"Это новая государственная награда и новая традиция. Украина будет чтить своих гениев и аплодировать им тогда, когда овации им нужны, когда они еще могут их слышать, за то, что они приносили славу под сине-желтым флагом", – сказал Зеленский.

Как уточнил глава государства, премия будет вручаться людям, "которых в Украине знают все и благодаря которым все знают об Украине".

Зеленский подчеркнул, что ряд известных украинцев, которые прославляли страну, при жизни "так и не услышали о своей славе". В качестве примера он, в частности, привел, легендарного футбольного тренера Валерия Лобановского, актера Богдана Ступку и космонавта Леонида Каденюка.

Помимо этого, 22 августа в стране будут чтить память тех, благодаря кому украинская государственность сохранилась в 2014 году.

"Это участники боевых действий на Донбассе – наши ветераны, добровольцы, медики, волонтеры, все, кто защищал страну, рискуя своими жизнями, и семьи тех, кто защитил страну, отдав свои жизни", – резюмировал Зеленский.