Зеленский основал награду "Национальная легенда Украины"

Наградой будут отмечать граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите и служении украинскому народу.

"Также награды будут удостоены те, кто внес весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения и ведет активную благотворительную и общественную деятельность", – сообщили в Офисе президента.

Изображение знака отличия будет утверждено по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров.

КМУ до 9 августа представит Зеленскому на утверждение проект положения о награде и проекты рисунка. Изготовлением награды и атрибутов к ней будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка.