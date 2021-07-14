Зеленский приветствовал принятие Радой закона о судебной реформе

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящей судебной реформы, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель – вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками президента, правительства, парламента или местной власти", – сказал глава государства.
В пресс-службе отметили, что при внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.
"Глава государства подчеркнул, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы. Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе", – говорится в сообщении.
В 2014 году в Украине начали судебную реформу. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.
В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.
Пакет "судебных" законопроектов президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду 15 февраля. Среди них - законопроект №5068. В первом чтении Рада его приняла 19 мая.
14 июля Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №5068 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия". Этот законопроект предусматривает создание Этического совета, трех членов которого должен номинировать Совет судей Украины из числа действующих судей или судей в отставке, а еще трех – международные и иностранные организации, оказывающие Украине помощь в судебной реформе и борьбе с коррупцией. Срок полномочий члена Этического совета – шесть лет.