Зеленский приветствовал принятие Радой закона о судебной реформе

"Это без преувеличения историческое событие для Украины. За всю независимость нашего государства ни одна власть не проводила настоящей судебной реформы, безрезультатно кормя обещаниями. Моя цель – вернуть доверие и уважение к суду. Служители Фемиды перестанут быть прислужниками президента, правительства, парламента или местной власти", – сказал глава государства.

В пресс-службе отметили, что при внедрении судебной реформы в Украине учли рекомендации экспертов Венецианской комиссии, которые предоставили свое заключение по законопроекту.

"Глава государства подчеркнул, что справедливость является одной из базовых ценностей украинцев, но ее невозможно обеспечить без независимой судебной системы. Кроме того, в справедливом судопроизводстве нуждаются отечественные и иностранные инвесторы. Голосование за реформу Высшего совета правосудия заложило необходимую основу для эффективных изменений в судебной системе", – говорится в сообщении.