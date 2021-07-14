ОП о принятии Радой "судебных" законов Зеленского: Толпы старой политики не способны на такие решения

Об этом он заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" 14 июля.

"Верховная Рада проголосовала закон о судебной реформе в максимально оптимальном формате. 259 голосов за. Кроме разумеется, "Европейской солидарности", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и "Батьківщини", которым точно чем хуже, тем лучше. Сегодня, кстати, хорошо видно, насколько важной для развития Украины была электоральная революция, состоявшаяся в 2019 году", – заявил он.

По мнению Подоляка, теперь "впервые за все годы независимости" в Украине будет обеспечена реальная судебная реформа, "не перетасовка "ручных" судей, не расстановка по всей судейской вертикали нужных людей, а действительно обновление всей судебной системы".

"Чистота судей, их профессионализм и работа по закону и в интересах общества, а не в интересах заказчиков – только это обеспечит реальный прогресс Украины", – добавил Подоляк.

Он считает, что принятые сегодня Верховной Радой законы о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей и об очищении Высшего совета правосудия "были невозможны при любом другом президенте Украины".

"Никто из оппонентов действующего президента точно не пошел бы на подобные решения. Им банально не хватало воли. Потому что это и есть полный демонтаж коррупции в судебной системе. Петр Алексеевич, Юлия Владимировна, Виктор Владимирович, Юрий Анатольевич и все остальные толпы старой политики просто не способны по своей природе на такие сильные и честные решения, это против их природы. Некоторые критики принятых законов сейчас говорят об их якобы неконституционности. Но это лишь риторика. Все конституционные правила четко соблюдены, а главное – обеспечен главный конституционный смысл: государство ответственно за справедливость и за верховенство права в Украине. Теперь это – на 100%", – резюмировал Подоляк.