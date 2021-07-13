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ПОЛИТИКА

"Без справедливости нет достоинства". Представитель США в Киеве назвал ключевую реформу, необходимую Украине

Судебную реформу Кент назвал важной для Украины
Судебную реформу Кент назвал важной для Украины
Фото: pixabay.com

Украина нуждается в реформе правосудия, заявил в интервью телеканалу "Украина 24", вышедшем 13 июля, исполняющий обязанности временного поверенного по делам США в Киеве Джордж Кент.

"Сейчас 2021 год, а Революция достоинства была в 2014 году. Без справедливости нет достоинства, таким образом, реформа правосудия и юстиции – это очень важно, это опыт Украины", – сказал он.

Американский дипломат привел примеры Молдовы и Армении, где выборы выиграли политики, которые ссылались на справедливость и правосудие.

"Если украинцы хотят инвестиций, которые дают новые рабочие места, то иностранные инвесторы смотрят на то, чтобы здесь была система правосудия, которая к ним относится справедливо. [...] Это потребность и это то, чего ожидают люди в Украине, а также в Грузии, Молдове. Мы поддерживаем ожидания украинцев", – объяснил Кент.

Контекст:

Судебную реформу в Украине начали в 2014 году. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управления. Предусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон Украины "О судоустройстве и статусе судей". Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку. В феврале 2021-го он внес в парламент еще три проекта законов, касающихся функционирования судебной системы, один из них уже принят в первом чтении.

О необходимости проведения судебной реформы и обеспечения независимости этой ветви власти заявляли в ПАСЕ и Международном валютном фонде. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал ее важнейшей для Украины.

Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент 7 июля 2021 года назначен исполняющим обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца месяца.

Кент работал в посольстве США в Киеве в 2004–2007 и в 2015–2018 годах. В последнюю каденцию занимал должность замглавы дипмиссии. Дипломат в Украине продвигал создание антикоррупционных органов.

Он свободно говорит на украинском и русском, "знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни", пишет ZN.UA.

Теги: США, Грузия, Молдова, инвестиции, реформы, Армения, судебная реформа, судебная система, суды, Революция достоинства, украинцы, дипломаты, реформа
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