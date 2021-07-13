"Без справедливости нет достоинства". Представитель США в Киеве назвал ключевую реформу, необходимую Украине

"Сейчас 2021 год, а Революция достоинства была в 2014 году. Без справедливости нет достоинства, таким образом, реформа правосудия и юстиции – это очень важно, это опыт Украины", – сказал он.

Американский дипломат привел примеры Молдовы и Армении, где выборы выиграли политики, которые ссылались на справедливость и правосудие.

"Если украинцы хотят инвестиций, которые дают новые рабочие места, то иностранные инвесторы смотрят на то, чтобы здесь была система правосудия, которая к ним относится справедливо. [...] Это потребность и это то, чего ожидают люди в Украине, а также в Грузии, Молдове. Мы поддерживаем ожидания украинцев", – объяснил Кент.