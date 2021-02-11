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Боррель: Если бы мне надо было выбрать одну важнейшую реформу для Украины, я бы назвал судебную

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что судебная реформа – не столько требование ЕС, сколько необходимость для "хорошо функционирующей демократии".

Боррель: Это мать всех реформ, главнейшая реформа. Это ядро демократической страны
Боррель: Это мать всех реформ, главнейшая реформа. Это ядро демократической страны
Фото: EPA

Представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель назвал судебную реформу главной для украинской власти. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ассоциации ЕС – Украина, передает корреспондент "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос о трех важнейших реформах, которые он ожидает от Украины, он сказал: "Если бы мне надо было выбрать одну важнейшую – не три, одну – я бы назвал реформу судопроизводства. Это мать всех реформ, главнейшая реформа. Это ядро демократической страны. Разделение власти и судебная реформа – два независимых направления, без которых очень сложно бороться с коррупцией".

По его словам, нельзя притворяться, что в стране есть верховенство права и соблюдаются права человека, без независимых судей и независимой судебной системы – это "фундаментальный элемент хорошо функционирующей демократии".

"И это не условие, которое мы, ЕС, кладем на стол. Это то, чего желает и о чем просит украинский народ. Даже если бы ЕС и не существовал, это должно быть важной целью для украинского сообщества – построить независимую и эффективную судебную систему. Я знаю, как это трудно, но это нужно", – добавил Боррель.

В свою очередь, комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и расширения Оливер Варгейи, отвечая на этот вопрос, заявил, что наиболее важными направлениями реформ для Украины являются установление верховенства права и судебная реформа, борьба с коррупцией и экономические реформы.

"Мы видим, что правительство Украины сделало уже ряд очень важных шагов по всем направлениям, но остается еще много работы, которую надо проделать. Это очень приветствуется, но нам надо видеть дальнейший прогресс. Это включает, в частности, необходимость судебной реформы. Мы готовы продолжать помогать Украине в этом направлении", – сказал он.

Также в числе важных для Украины направлений Варгейи назвал реформу госслужбы и уважение к правам национальных меньшинств, диалог с ними.

В 2014 году в Украине была начата судебная реформа. В июне 2016 года Верховная Рада приняла закон о судоустройстве и статусе судей, а также изменения в Конституцию в части правосудия. Ими отменялась процедура назначения судей президентом на пятилетний срок. Также ликвидировались высшие специализированные суды.

В декабре 2016 года парламент принял закон о создании Высшего совета правосудия. Этот орган заменил Высший совет юстиции. Совет в составе 21 члена наделен полномочиями увольнять судей с должности, переводить их в другой суд, давать согласие на задержание или арест судьи. В Совете Европы заявляли, что конкурсные процедуры отбора и назначения судей, которые были введены в рамках судебной реформы в Украине, соответствовали стандартам организации.

Пятый президент Петр Порошенко говорил, что его каденции не хватило, чтобы завершить судебную реформу, и менее всего она коснулась судов первой инстанции.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управленияПредусмотрены сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

22 июня 2020 года Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о судебной реформе. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно. В ноябре Рада отправила законопроект Зеленского на доработку.

Теги: Украина, коррупция, демократия, реформы, ассоциация с ЕС, судебная реформа, суды, судьи, Жозеп Боррель, Оливер Варгейи
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