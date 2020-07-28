Власть сама должна прекратить влияние на украинские суды. Иначе ни один закон о судебной реформе работать не будет

Посмотрела презентацию концепции судебной реформы Михаила Саакашвили.

Все предложения понятные, хоть и дискуссионные, но имеют право на жизнь. Однако это не приведет к улучшению качества работы судов и к справедливости, о которой говорится в презентации.

Почему? Потому что власть всех времен в этой стране хочет иметь управляемые суды для решения собственных вопросов. Именно власть никогда не давала судам быть независимыми. Если вы вчитаетесь в текст всех предыдущих судебных реформ – это всегда в той или иной степени узурпация судебной власти. Но кроме законодательства всегда было личное давление сверху и формирование управляемого и послушного пула судей.

Поэтому рецепт судебной реформы на поверхности. Сама власть должна прекратить влияние на суды. Иначе ни один закон о реформе работать не будет.

Источник: Анна Маляр / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора