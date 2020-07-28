Судебная система сама себя не поменяет. У них везде расставлены люди – и в Раде, и в Администрации Президента, и в правительстве

Грузинский и украинский политик. Президент Грузии (2004–2013). С 2015-го по 2016 год – глава Одесской областной государственной администрации. Лидер партии "Рух нових сил". Глава исполнительного комитета реформ Украины.
Наша концепция всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы следующая.
Я исхожу из того, что судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью – полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.
Сама система изнутри себя не поменяет, у них расставлены люди везде: и в Верховной Раде, и на разных уровнях в Администрации Президента, и в правительстве, и других местах. Но во всех этих учреждениях есть люди, которые реально хотят изменений и лучшего будущего для своей страны. Поэтому мы обязательно прорвем эту прорву и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии.
Мы предлагаем:
Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора