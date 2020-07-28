Судебная система сама себя не поменяет. У них везде расставлены люди – и в Раде, и в Администрации Президента, и в правительстве

Наша концепция всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы следующая.

Я исхожу из того, что судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью – полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.

Сама система изнутри себя не поменяет, у них расставлены люди везде: и в Верховной Раде, и на разных уровнях в Администрации Президента, и в правительстве, и других местах. Но во всех этих учреждениях есть люди, которые реально хотят изменений и лучшего будущего для своей страны. Поэтому мы обязательно прорвем эту прорву и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии.

Мы предлагаем:

ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей, Государственную судебную администрацию) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы;

кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по одному судье, некоторые заполнены лишь на 10%). Для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы;

изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов);

автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне);

создание конкурентной системы для разрешения гражданских, семейных и хозяйственных споров;

внедрение практики суда присяжных в категориях по особо важным и социально опасным преступлениям;

ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах;

пересмотр статуса Верхового Суда: формирование прецедентной практики;

провести референдум касательно дальнейшей судьбы Конституционного Суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил.

ВИДЕО Видео: Офіс простих рішень та результатів / YouTube

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора