ГОРДОН
 
 
Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили

Грузинский и украинский политик. Президент Грузии (2004–2013). С 2015-го по 2016 год  – глава Одесской областной государственной администрации. Лидер партии "Рух нових сил". Глава исполнительного комитета реформ Украины.


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Судебная система сама себя не поменяет. У них везде расставлены люди – и в Раде, и в Администрации Президента, и в правительстве

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Наша концепция всеобъемлющей, фундаментальной судебной реформы следующая.

Я исхожу из того, что судебная реформа в любом случае не будет проведена, если не будет создана широкая общественная коалиция вокруг президента и Верховной Рады с конкретной целью – полностью поменять судебную систему и дать справедливость украинскому народу.

Сама система изнутри себя не поменяет, у них расставлены люди везде: и в Верховной Раде, и на разных уровнях в Администрации Президента, и в правительстве, и других местах. Но во всех этих учреждениях есть люди, которые реально хотят изменений и лучшего будущего для своей страны. Поэтому мы обязательно прорвем эту прорву и в Украине обязательно состоится исчерпывающая судебная реформа, даже если для этого нужно будет использовать инструменты прямой демократии.

Мы предлагаем:

  • ликвидировать множественность существующих органов контроля над судебной системой (Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей, Государственную судебную администрацию) и создать единый орган надзора за эффективностью судебной системы;
  • кадровый голод: из 7000 судей штата судебной системы вакантными остаются 2000 должностей (например, некоторые суды имеют по одному судье, некоторые заполнены лишь на 10%). Для этого необходимо максимально быстро провести честные и прозрачные конкурсы;
  • изменить систему судов, в том числе судов первой инстанции (ликвидация отдельных систем хозяйственных судов и административных судов);
  • автоматизация процессов в судах (суд в смартфоне);
  • создание конкурентной системы для разрешения гражданских, семейных и хозяйственных споров;
  • внедрение практики суда присяжных в категориях по особо важным и социально опасным преступлениям;
  • ликвидация монополии проведения судебных экспертиз исключительно государственными экспертными учреждениями в уголовных производствах;
  • пересмотр статуса Верхового Суда: формирование прецедентной практики;
  • провести референдум касательно дальнейшей судьбы Конституционного Суда Украины для того, чтобы именно народ Украины ее решил.
ВИДЕО
Видео: Офіс простих рішень та результатів / YouTube

Источник: Mikheil Saakashvili / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Украина, Михаил Саакашвили, судебная реформа
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