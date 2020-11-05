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Парламент Украины отправил на доработку закон Зеленского о судебной реформе

Законопроект президента Украины Владимира Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей" не нашел поддержки в парламенте, за него проголосовали только 22 нардепа.

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22 июня Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе
22 июня Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе
Фото: depositphotos.com

Верховная Рада Украины не приняла законопроект №3711 авторства президента Владимира Зеленского об изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей", передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Законопроект набрал только 22 голоса за, 39 нардепов проголосовали против, 235 воздержались.

Вместо этого депутаты приняли решение отправить законопроект Зеленского на доработку – за это проголосовали 239 депутатов.

16 октября 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект относительно деятельности органов судейского управленияИм предусматривалось сокращение Верховного Суда с 200 до 100 человек путем проведения повторного отбора судей, ликвидация Высшей квалификационной комиссии судей Украины, расширение полномочий Высшего совета правосудия, возможность подачи анонимных жалоб на судей и сокращение сроков дисциплинарных процедур по ним. Автор документа Зеленский подписал закон 4 ноября. Венецианская комиссия 9 декабря опубликовала официальное заключение о судебной реформе Зеленского, в котором раскритиковала закон.

11 марта 2020 года Конституционный Суд Украины признал неконституционными изменения в законы, которые касаются судебной реформы.

22 июня Зеленский внес в Верховную Раду новый законопроект о судебной реформе. Венецианская комиссия оценила документ в основном положительно.

Теги: Верховная Рада, депутаты, судебная реформа, Владимир Зеленский
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