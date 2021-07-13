ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

Потенциал в $400 млрд за 10 лет. Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ЕС выделит Украине дополнительные &euro;750 тыс. в рамках технической помощи на реализацию меморандума, подписанного Шмыгалем и Шефчовичем
ЕС выделит Украине дополнительные €750 тыс. в рамках технической помощи на реализацию меморандума, подписанного Шмыгалем и Шефчовичем
Фото: kmu.gov.ua

Украина и Европейский союз 13 июля заключили меморандум о стратегическом партнерстве в сфере критического сырья и аккумуляторов и составили дорожную карту мероприятий. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Марош Шевфчович.

"Мы договариваемся объединять наши усилия и действовать с ЕС сплоченно для развития зеленой экономики, создания новых бизнес-возможностей и рабочих мест", – сказал Шмыгаль.

По словам Шефчовича, в этом плане стратегическое партнерство с Украиной в сырьевой отрасли имеет огромный потенциал.

Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что за счет наращивания собственного производства "минералов будущего" и топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличения экспорта, а также сокращения импорта минерального сырья, "потенциал эффективного использования недр Украины может составить более $400 млрд в следующие 10 лет".

По его словам, комплексная разработка критического сырья уже на первом этапе может привлечь в Украину до $10 млрд инвестиций.

Это второе после энергетического партнерство Украины с ЕС, отметил Шмыгаль на брифинге. "В рамках реализации обновленной промышленной стратегии ЕС, плана действий Еврокомиссии о критически важном сырье и ряда других документов Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства", – сказал премьер.

Вице-президент Еврокомиссии отметил в Twitter, что эта договоренность укрепит политические связи, предоставит ряд возможностей для промышленности как ЕС, так и Украины, помогая создавать рабочие места на местном уровне, связанные с переходом к зеленым и цифровым технологиям.

Чтобы реализовать это партнерство, ЕС выделит Украине в этом году дополнительные €750 тыс. в рамках технической помощи для поддержки наращивания потенциала. В следующем году эта сумма должна увеличиться.

Контекст:

В европейский перечень критических сырьевых материалов (critical raw materials) входят 30 полезных ископаемых, таких как титан, литий, марганец, графит, бериллий и другие. На сегодняшний день, по данным Reuters, 98% поставок редкоземельных элементов в ЕС осуществляет Китай.

Теги: инвестиции, Еврокомиссия, экономика, промышленность, меморандум, технологии, Марош Шефчович, Европейский союз, аккумулятор, Денис Шмыгаль, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS