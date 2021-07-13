Потенциал в $400 млрд за 10 лет. Украина и ЕС подписали меморандум о стратегическом партнерстве в сырьевой отрасли

ЕС выделит Украине дополнительные €750 тыс. в рамках технической помощи на реализацию меморандума, подписанного Шмыгалем и Шефчовичем Фото: kmu.gov.ua

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и вице-президент Еврокомиссии Марош Шевфчович.

"Мы договариваемся объединять наши усилия и действовать с ЕС сплоченно для развития зеленой экономики, создания новых бизнес-возможностей и рабочих мест", – сказал Шмыгаль.

По словам Шефчовича, в этом плане стратегическое партнерство с Украиной в сырьевой отрасли имеет огромный потенциал.

Шмыгаль в свою очередь подчеркнул, что за счет наращивания собственного производства "минералов будущего" и топливно-энергетических полезных ископаемых, увеличения экспорта, а также сокращения импорта минерального сырья, "потенциал эффективного использования недр Украины может составить более $400 млрд в следующие 10 лет".

По его словам, комплексная разработка критического сырья уже на первом этапе может привлечь в Украину до $10 млрд инвестиций.

Это второе после энергетического партнерство Украины с ЕС, отметил Шмыгаль на брифинге. "В рамках реализации обновленной промышленной стратегии ЕС, плана действий Еврокомиссии о критически важном сырье и ряда других документов Украина может стать важным элементом европейского экономического пространства", – сказал премьер.

Вице-президент Еврокомиссии отметил в Twitter, что эта договоренность укрепит политические связи, предоставит ряд возможностей для промышленности как ЕС, так и Украины, помогая создавать рабочие места на местном уровне, связанные с переходом к зеленым и цифровым технологиям.

* Proud to have signed with PM @Denys_Shmyhal the EU-#Ukraine MoU on #rawmaterials and #batteries.



This new chapter will strengthen our political bond + bring a range of opportunities for * and * industry, helping create local jobs linked to the green and digital transitions. pic.twitter.com/lldJLf84k8 — Maroš Šef * ovi * (@MarosSefcovic) July 13, 2021

Чтобы реализовать это партнерство, ЕС выделит Украине в этом году дополнительные €750 тыс. в рамках технической помощи для поддержки наращивания потенциала. В следующем году эта сумма должна увеличиться.

Signed and sealed!



The EU is allocating an additional €750,000 in technical assistance to support capacity building in #Ukraine on #rawmaterials and #batteries - a figure set to increase next year.



It will help us implement our * newly launched strategic partnership. pic.twitter.com/YqQt3n6JaD — Maroš Šef * ovi * (@MarosSefcovic) July 13, 2021