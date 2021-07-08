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Рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций – Шмыгаль

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Шмыгаль подчеркнул, что, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины
Шмыгаль подчеркнул, что, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины
Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Открытие рынка земли в Украине принесет экономике страны дополнительные инвестиции. Об этом 8 июля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе, сообщил "Укринформ".

"Рынок фактически начал свою работу, и я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики", – сказал он.

По оценкам премьера, в экономику поступит $10 млрд дополнительных инвестиций.

Шмыгаль подчеркнул, что, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.

Контекст:

1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.

С момента открытия рынка земли в Украине зарегистрировали 322 сделки, об этом Шмыгаль сообщил 7 июля.

Теги: Украина, инвестиции, экономика, Денис Шмыгаль, рынок земли
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