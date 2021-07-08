Рынок земли принесет Украине $10 млрд инвестиций – Шмыгаль

Шмыгаль подчеркнул, что, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

"Рынок фактически начал свою работу, и я убежден, что в течение следующего года он получит очень хорошие перспективы, очень хорошее развитие и даст важный толчок для развития экономики", – сказал он.

По оценкам премьера, в экономику поступит $10 млрд дополнительных инвестиций.

Шмыгаль подчеркнул, что, по оценкам Всемирного банка, снятие моратория на продажу земли приведет к увеличению ВВП Украины почти на 2%.