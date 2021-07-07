С начала запуска рынка земли в Украине зарегистрировали 322 сделки – Шмыгаль

Мифы о массовой распродаже земель в Украине остались только мифами, отметил Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

"Рынок земли запущен, соглашения с землей сельскохозяйственного назначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам. За первые шесть дней с момента открытия рынка было зарегистрировано 322 сделки на земельные участки, относительно которых ранее действовал мораторий", – отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, "мифы о массовой распродаже земель остались только мифами".

"Так и будет в дальнейшем", – убежден глава Кабмина.