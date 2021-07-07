С начала запуска рынка земли в Украине зарегистрировали 322 сделки – Шмыгаль

"Рынок земли запущен, соглашения с землей сельскохозяйственного назначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам. За первые шесть дней с момента открытия рынка было зарегистрировано 322 сделки на земельные участки, относительно которых ранее действовал мораторий", – отметил глава правительства.
По словам Шмыгаля, "мифы о массовой распродаже земель остались только мифами".
"Так и будет в дальнейшем", – убежден глава Кабмина.
1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.
За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.
Согласно результатам опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 22–29 июня, 74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Помимо этого, 84,1% украинцев высказались против продажи сельскохозяйственной земли иностранцам.