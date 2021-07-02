Верещук: Люди, не спешите продавать свои земли

"Из 7 млн участков, которые сегодня имеют право быть выставленными на продажу, к концу дня были проданы 54. Никакого ажиотажа нет, и это очень правильно. Люди, не спешите продавать свои земли. Не слушайте тех, кто говорит, что стоит продавать сейчас, мол, цена будет меньше. Цена только будет расти, рынок только запускается", – заявила она.

Политик добавила, что у нее есть вопросы к Госгеокадастру.

"У министра спрошу, какова ответственность Госгеокадастра. У нас сейчас с ним огромные проблемы. Вместо того, чтобы готовить сейчас украинское общество к запуску рынка, они занимаются дерибаном земли. У нас действительно большие нарекания в регионах. Общины не могут получить земли в пользование. Люди, которые ждут, что Госгеокадастр сделает свое дело, тоже много жалуются. Госгеокадастр не выполняет тех функций, которые должен выполнять", – подчеркнула нардеп.