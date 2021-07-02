Верещук: Люди, не спешите продавать свои земли

"Из 7 млн участков, которые сегодня имеют право быть выставленными на продажу, к концу дня были проданы 54. Никакого ажиотажа нет, и это очень правильно. Люди, не спешите продавать свои земли. Не слушайте тех, кто говорит, что стоит продавать сейчас, мол, цена будет меньше. Цена только будет расти, рынок только запускается", – заявила она.
Политик добавила, что у нее есть вопросы к Госгеокадастру.
"У министра спрошу, какова ответственность Госгеокадастра. У нас сейчас с ним огромные проблемы. Вместо того, чтобы готовить сейчас украинское общество к запуску рынка, они занимаются дерибаном земли. У нас действительно большие нарекания в регионах. Общины не могут получить земли в пользование. Люди, которые ждут, что Госгеокадастр сделает свое дело, тоже много жалуются. Госгеокадастр не выполняет тех функций, которые должен выполнять", – подчеркнула нардеп.
1 июля в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.
За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил министр аграрной политики Роман Лещенко.
До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.