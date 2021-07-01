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Глава Минагрополитики об открытии рынка земли: Мы уничтожили коррупционный рассадник

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По мнению Лещенко, необходимо продемонстрировать обществу истинные мотивы людей, которые блокировали открытие рынка земли
По мнению Лещенко, необходимо продемонстрировать обществу истинные мотивы людей, которые блокировали открытие рынка земли
Фото: depositphotos.com

Рынок земли, который заработал в Украине с 1 июля, является элементом борьбы с коррупцией в стране. Об этом в интервью "BBC News Україна" заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

"Мы уничтожили коррупционный рассадник – Госгеокадастр, который постоянно создавал препятствия через справки, разрешения, земельные экспертизы", – сказал министр.

По его словам, еще один важный эффект – это легализация "мнимых сделок", которые до открытия рынка земли скрывали переход земли из рук в руки.

"У нас сотни тысяч договоров на эмфитевзис [долгосрочное право пользования землей], которые фактически подменяли куплю-продажу. У нас наследственные договоры аренды, и мы видим в полугодовом цикле трансформацию этого именно в легализации. Мы эти полгода воспринимаем исключительно как подготовительные к цивилизованному обороту земель в Украине", – отметил Лещенко.

По его мнению, необходимо продемонстрировать обществу истинные мотивы людей, которые блокировали открытие рынка земли.

"Общество поймет, что это все были манипуляции политиканов. За три года парадигма земельных отношений изменится кардинально, особенно когда откроются все данные о владельцах земли, как они получили эту землю, сколько платили и платят налогов. Самое главное – люди увидят всю систему собственности, поймут, кто манипулировал и кто был конечным получателем выгоды", – резюмировал Лещенко.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. До 2023 года землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Продавать ли землю иностранцам, украинцы решат на референдуме. Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

Для завершения земельной реформы Раде необходимо было принять еще два законопроекта. Первый – №2194 – Рада приняла во втором чтении и в целом с технико-юридическими правками 28 апреля. Он, в частности, разрешает передавать земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность и отменяет требования относительно целевого использования земель сельскохозяйственного назначения. Поправки к нему рассматривали с начала марта. Президент Украины Владимир Зеленский публично подписал его 24 мая.

Следующим в повестке дня парламента был проект №2195, регулирующий проведение электронных аукционов по продаже земли. Его приняли 18 мая.

5 января 2021 года Лещенко заявил, что в ближайшие три года в Украине проведут референдум о продаже земли иностранцам.

По словам Лещенко, резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет – средняя стоимость гектара будет колебаться в пределах 50 тыс. грн. Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.

Теги: Украина, Госгеокадастр, реформа, рынок земли, Роман Лещенко
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