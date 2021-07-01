Глава Минагрополитики об открытии рынка земли: Мы уничтожили коррупционный рассадник

"Мы уничтожили коррупционный рассадник – Госгеокадастр, который постоянно создавал препятствия через справки, разрешения, земельные экспертизы", – сказал министр.

По его словам, еще один важный эффект – это легализация "мнимых сделок", которые до открытия рынка земли скрывали переход земли из рук в руки.

"У нас сотни тысяч договоров на эмфитевзис [долгосрочное право пользования землей], которые фактически подменяли куплю-продажу. У нас наследственные договоры аренды, и мы видим в полугодовом цикле трансформацию этого именно в легализации. Мы эти полгода воспринимаем исключительно как подготовительные к цивилизованному обороту земель в Украине", – отметил Лещенко.

По его мнению, необходимо продемонстрировать обществу истинные мотивы людей, которые блокировали открытие рынка земли.

"Общество поймет, что это все были манипуляции политиканов. За три года парадигма земельных отношений изменится кардинально, особенно когда откроются все данные о владельцах земли, как они получили эту землю, сколько платили и платят налогов. Самое главное – люди увидят всю систему собственности, поймут, кто манипулировал и кто был конечным получателем выгоды", – резюмировал Лещенко.