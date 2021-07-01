Борьбой с рейдерством земли будет заниматься антирейдерский штаб при Минагрополитики – глава ведомства

Лещенко: К борьбе с рейдерством будут привлечены представители Госгеокадастра, Минюста и правоохранители Фото: Роман Лещенко / Facebook

По его словам, к борьбе с рейдерством также будут привлечены представители Госгеокадастра, Минюста и правоохранители. Помимо этого, будет создана специальная горячая линия.

Лещенко отметил, что принятое в 2019 году антирейдерское законодательство вскоре заработает в полную силу.

"Мы поставили защиту через реестры нотариальные, систему мониторинга, систему информирования. Параллельно сейчас мы приняли закон о государственном аграрном реестре, что позволит зарегистрировать соответствующего товаропроизводителя в системе", – подчеркнул министр.

При этом он добавил, что собственник в режиме реального времени будет иметь всю информацию о своей земле, доступ к государственной поддержке. Элементами защиты министр также назвал юридическое лицо и уставной капитал.