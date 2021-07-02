За первый день действия рынка земли в Украине были заключены только три договора по "подмораторным" землям – министр агрополитики

В частности, по словам министра, за указанный период были отчуждены 40 земельных участков, которые не подпадали под мораторий, поскольку находились на правовом титуле "личное крестьянское хозяйство".

"На всю страну у нас произошло три договора на "подмораторные" земли", – подчеркнул министр. Он отметил, что данные земельного мониторинга можно ознакомиться на сайте Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

В то же время Лещенко подчеркнул, что до открытия рынка земли 1 июля в Украине земли продавались нерегулируемо.

"Существовал теневой рынок земли, где юридические лица свободно покупали, продавали земли в объеме тысячи гектаров. Юридические лица аккумулировали тысячи гектаров", – заявил глава министерства агрополитики.

По его словам, еще в последний день перед запуском рынка земли проходили десятки операций купли-продажи между юрлицами – в министерстве отслеживали это через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр.

Лещенко отметил, что с 1 июля заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование земель, цены, данные про площадь таких земель, приобретенных в собственность одним субъектом.

Также, по словам министра, теперь появилась возможность обнародовать данные о конечных бенефициарах – собственниках земли в Украине.

"Стыдно про это говорить, но в Украине до принятия соответствующих законов не была автоматизирована система обмена данными между Государственным реестром вещных прав на недвижимое имущество и Государственным земельным кадастром", – сообщил Лещенко. Из-за этого, по его словам, происходили злоупотребления – в частности, люди по несколько раз пользовались правом бесплатной приватизации. Теперь появилась возможность наладить обмен данными.

Министр юстиции Денис Малюська сообщал, что в первый день было заключено более 30 договоров в рамках рынка земли.