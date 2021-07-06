Министр агрополитики Украины о рынке земли: Не будет никакого ажиотажа

Он считает, что после открытия рынка сельскохозяйственной земли на продажу, в частности, в Полтавской и Черкасской областях выставят от 0% до 0,2% земель.

"Стоит объяснить одну простую вещь. Люди, которые хотели отчуждения земли, которым требовались средства или еще что-то – они уже это сделали. Не будет никакого ажиотажа относительно продажи земли. Потому что все сегодня понимают, земля – это лучший депозит для владельца земли", – объяснил Лещенко.

Министр назвал три важных, с его точки зрения, факта о земле.

она стабильно приносит доход;

ежегодно стоимость актива растет;

в любой момент можно работать, хозяйствовать на этой земле, развивая личное сельское хозяйство.

"Сегодня очень много молодых людей, которые работали за границей или в больших городах, возвращаются в деревню. Когда сегодня пандемия, кризис, когда все останавливается, они возвращаются домой и начинают работать на своей земле. Кто-то занимается садоводством, кто овощеводством и так далее, и я не верю в историю о том, что люди будут в очередях стоять, продавать землю и так далее", – отметил он.

По словам Лещенко, украинская земля недооценена.