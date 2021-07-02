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Министр агрополитики рассказал, как будет расти цена на землю в Украине

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Рост цен на землю в Минагрополитики связывают, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие
Рост цен на землю в Минагрополитики связывают, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие
Фото: depositphotos.com

Цена на землю в Украине с открытием рынка будет расти на 7–10% в год, прогнозирует министр аграрной политики Роман Лещенко. Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает корреспондент "ГОРДОН".

По его словам, украинские земли являются недооцененными, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены – в частности, рекордный рост цены на мировых рынках на сельхозпродукцию.

"Соответственно, у нас есть убеждение, что цена будет постепенно расти", – добавил Лещенко.

По его словам, это "не означает, что граждане Украины должны спешить распоряжаться имуществом, ведь мы имеем убеждение, что земля является лучшим депозитом, и будет постепенно расти в цене, приносить доход от арендной платы".

В прошлом году, добавил Лещенко, аренда в стране выросла на 16% и продолжает расти.

Он отметил, что, по расчетам Минагрополитики, стоимость гектара сельскохозяйственного назначения сейчас составляет около 50 тыс. грн за 1 га.

Ранее Лещенко говорил также, что резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля, согласно закону, в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, заявил Лещенко.

Теги: цены, Министерство аграрной политики, мораторий, рынок земли, Роман Лещенко, цена, продажа
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