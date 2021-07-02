Министр агрополитики рассказал, как будет расти цена на землю в Украине

Рост цен на землю в Минагрополитики связывают, в частности, с мировыми тенденциями цен на продовольствие Фото: depositphotos.com

По его словам, украинские земли являются недооцененными, но есть рыночные факторы, влияющие на рост цены – в частности, рекордный рост цены на мировых рынках на сельхозпродукцию.

"Соответственно, у нас есть убеждение, что цена будет постепенно расти", – добавил Лещенко.

По его словам, это "не означает, что граждане Украины должны спешить распоряжаться имуществом, ведь мы имеем убеждение, что земля является лучшим депозитом, и будет постепенно расти в цене, приносить доход от арендной платы".

В прошлом году, добавил Лещенко, аренда в стране выросла на 16% и продолжает расти.

Он отметил, что, по расчетам Минагрополитики, стоимость гектара сельскохозяйственного назначения сейчас составляет около 50 тыс. грн за 1 га.

Ранее Лещенко говорил также, что резкого скачка цен на землю сельскохозяйственного назначения после запуска рынка земли в Украине не будет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в мае прогнозировал, что в течение 5–10 лет после запуска рынка земли ее стоимость может возрасти в два – пять раз.