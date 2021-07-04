Шмыгаль заявил, что Украина сделала шаг "в сторону развитых и цивилизованных государств"

"В Украине стартовала земельная реформа. С 1 июля прекратил действие мораторий на продажу земли, а следовательно, украинцы получили свое конституционное право свободно распоряжаться земельным участком. Открытие рынка земли – это шаг Украины в сторону развитых и цивилизованных стран", – написал он.

Глава правительства подчеркнул, что украинские аграрии получили "новые возможности для развития своих хозяйств, для привлечения инвестиций, создания рабочих мест".

"Все договоры купли-продажи земли будут проверяться нотариусами, средства с операций будут идти через банки. Земельная реформа – это о справедливости для каждого украинца, а не о привилегиях для особенных", – подчеркнул Шмыгаль.