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Почти 75% украинцев на референдуме поддержали бы запрет на продажу земли – опрос

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84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам
84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам
Фото: depositphotos.com

74,9% украинцев среди тех, кто принял бы участие в референдуме, поддержали бы запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом свидетельствуют опубликованные 5 июля результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

71,7% опрошенных заявили, что поддерживают проведение референдума о запрете продажи земли. В то же время 21% респондентов выступают против такого референдума, еще 7,2% – не определились с ответом.

Как отмечают социологи, в случае проведения референдума, на который будет вынесен вопрос "Поддерживаете ли вы запрет на продажу сельскохозяйственной земли?", 65,2% украинцев проголосовали бы "за". 21,8% опрошенных проголосовали бы "нет".

При этом еще 6,5% респондентов сказали, что не стали бы принимать участия в голосовании, а 6,4% – не определились с ответом.

Помимо этого, 84,1% украинцев не поддерживают продажу сельскохозяйственной земли иностранцам. Противоположного мнения придерживаются 12,1% опрошенных. 3,8% респондентов затруднились с ответом.

Опрос проводился с 22 по 29 июня среди граждан старше 18 лет, проживающих в 107 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме оккупированного Крыма. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Всего опрошен 2031 респондент методом личного интервью с использованием планшета. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%; 2,9% – для показателей близких к 25%; 2,2% – для показателей близких к 12%; 1,5% – для показателей близких к 5%.

Контекст:

В марте 2020 года в Украине был принят закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. С 1 июля, согласно закону, в Украине открылся рынок земли. С этого дня также заработал портал мониторинга земель, где публикуются данные про площадь отчужденных и переданных в пользование участков, цены, данные о площади земель, приобретенных одним субъектом.

До 2023 года, согласно закону об обороте земель сельскохозяйственного назначения, землю смогут покупать только граждане Украины, но не более 100 га земли в одни руки, с 2023 года землю разрешат покупать юридическим лицам – резидентам Украины (не более 10 тыс. га в одни руки). Государственные и коммунальные земли сельскохозяйственного назначения продаваться не будут.

За первый день работы рынка был зарегистрирован 61 договор о праве собственности на земли сельскохозяйственного назначения, из них подпадали под ныне снятый мораторий только три, говорил министр аграрной политики Роман Лещенко.

По расчетам Минагрополитики, стоимость земли сельхозназначения составляет сейчас в Украине около 50 тыс. грн за 1 га.

Теги: Украина, референдум, соцопрос, украинцы, мораторий, КМИС, рынок земли, продажа
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