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ЕС мобилизует €17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства"

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Евросоюз направит инвестиции странам "Восточного партнерства"
Евросоюз направит инвестиции странам "Восточного партнерства"
Фото: depositphotos.com

ЕС мобилизует €17 млрд на инвестиции для стран "Восточного партнерства", 7 июля сообщил еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи во время выступления на Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе. Об этом написало агентство "Укринформ".

"Я хочу объявить очень позитивное сообщение для стран "Восточного партнерства", в том числе для Украины, о новом существенном экономическом и инвестиционном плане для региона. Мы мобилизуем €17 млрд инвестиций для региона, для того чтобы построить новые, более устойчивые и более динамические экономики и общества", – сказал Вархеи.

Контекст:

"Восточное партнерство" – проект Европейского союза. Его основная цель – развитие интеграционных связей Евросоюза с шестью странами бывшего СССР: Азербайджаном, Арменией, Республикой Беларусь, Грузией, Молдовой и Украиной.

В феврале этого года главы МИД Украины, Грузии и Молдовы в совместном открытом письме к руководству ЕС призвали к новому этапу сотрудничества в рамках программы "Восточное партнерство" и углублению интеграции. Страны заявили о необходимости развития сотрудничества с Евросоюзом в таких сферах, как транспорт, энергетика, цифровой рынок, "зеленая" экономика, здравоохранение и безопасность сотрудничества.

28 июня Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал решение о выходе из "Восточного партнерства" "еще одним шагом Беларуси назад", а МИД Литвы заявил, что не признает международных решений, принятых незаконным лидером.

Страны Евросоюза подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", в который входит инвестиционный пакет на €2,3 млрд. Об этом сообщили в Европейской комиссии 2 июля.

Теги: Украина, инвестиции, Восточное партнерство, Евросоюз
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