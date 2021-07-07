Кент будет исполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине на время отпуска Квин – посольство

"Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца", – сказал представитель посольства.
Собеседник отметил, что временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин после двухнедельного отпуска вернется в Украину и продолжит работу.
6 июля издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщило, что Кент может занять пост временного поверенного по делам США в Украине. Квин, по данным издания, 9 июля уезжает в США, где будет в отпуске, а также – помогать готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.
Кент работал в посольстве США в Киеве в 2004–2007-м и в 2015–2018 годах. В последнюю каденцию занимал должность замглавы дипмиссии. Дипломат в Украине продвигал создание антикоррупционных органов.
Он свободного говорит на украинском и русском, "знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни", пишет ZN.UA.
Квин в январе 2020 года сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.