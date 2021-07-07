Кент будет исполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине на время отпуска Квин – посольство

"Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца", – сказал представитель посольства.

Собеседник отметил, что временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин после двухнедельного отпуска вернется в Украину и продолжит работу.