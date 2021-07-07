ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кент будет исполнять обязанности временно поверенного в делах США в Украине на время отпуска Квин – посольство

Кент прибудет в Украину на этой неделе
Кент прибудет в Украину на этой неделе
Фото: EPA

Заместитель помощника госсекретаря США в бюро по европейским и евразийским делам Джордж Кент будет исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца. Об этом пресс-служба посольства США сообщила в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" 7 июля.

"Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца", – сказал представитель посольства.

Собеседник отметил, что временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин после двухнедельного отпуска вернется в Украину и продолжит работу.

Контекст:

6 июля издание ZN.UA со ссылкой на источники сообщило, что Кент может занять пост временного поверенного по делам США в УкраинеКвин, по данным издания, 9 июля уезжает в США, где будет в отпуске, а также – помогать готовить визит президента Украины Владимира Зеленского в Штаты.

Кент работал в посольстве США в Киеве в 2004–2007-м и в 2015–2018 годах. В последнюю каденцию занимал должность замглавы дипмиссии. Дипломат в Украине продвигал создание антикоррупционных органов.

Он свободного говорит на украинском и русском, "знает всю подноготную всех влиятельных и состоятельных лиц в Украине, а также хорошо ориентируется не только в надводных, но и в подводных течениях украинской политической и экономической жизни", пишет ZN.UA.

Квин в январе 2020 года сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По американским законам, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, посольство США, Джордж Кент, Кристина Квин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
Вера Алентова попала в реанимацию после смерти мужа Владимира Меньшова
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Я тут одна, как жопа с ручкой". Беременную MamaRikа положили под капельницу и оставили в стационаре
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
"Последние мужики в шоу-бизнесе". Потап и Позитив поцеловались в губы перед многотысячной толпой. Видео
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
7 июля: праздник Ивана Купалы, день рождения Тото Кутуньо и Жанны Агузаровой, первое выступление "Трех теноров"
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Клетчатка. Что это, зачем она нужна и в каких продуктах содержится
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм
Композитор Булгачев: После 2014 года я принял решение уехать, поскольку понимал, что в России – фашизм G
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Какая классная!". Бадоева показала тело в мокром купальнике
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Это так вкусно!". Эксперт предложил приготовить оладьи из молодой кукурузы
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
"Две идеальные половинки". Горбунов показал декольте беременной Осадчей
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником
Композитор Булгачев: Экс-солиста группы "Лесоповал" Казанцева могли избить, так как он хотел попросить прощения у Украины за то, что был ватником G
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Это дно", "Жесть", "Большего бреда не выдумать". В сети обсуждают выступление Тины Кароль на Atlas Weekend. Видео
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Какой разврат, какой секс!" Maruv снялась в боди с огромными вырезами на груди
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
"Готовим бомбу". Строящая карьеру в РФ Ани Лорак приехала в Украину
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные
  Композитор Булгачев: Люди в администрации Путина слушают стебные песни о нем. Они не идиоты, понимают, что на самом деле происходит. Но там бабки огромные G
Виктория ВОРОНИНА
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Директ был переполнен сообщениями "ты толстая". Солистка Kazka запустила челлендж против ненависти в соцсетях
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
"Вас портит этот наряд!" Пользователи раскритиковали Могилевскую за новый костюм
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе
Марьяна Ро: Когда головка полового члена входит и выходит, я не понимаю, как можно от этого охать, ахать. Это какие-то выдумки для коммерции, в порнухе G
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Самая сексуальная". Каменских широко развела ноги перед камерой
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Впервые вижу, чтобы купальник так идеально сел, шикардос!" Дочь Поляковой снялась в бикини в бассейне
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Волчица", "Красотка-стройняшка". Брежнева снялась в купальнике на яхте
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Очень провокационно. На грани", "Огонь-баба", "Секс". Леся Никитюк взбудоражила сеть смелыми снимками
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
"Секси-красавица", "Горяча штучка". Ребрик показала тело в мокром купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS