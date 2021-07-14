Зеленский неприятно удивлен решением Верховного Суда о признании незаконным указа об увольнении Тупицкого – спикер

"Президент Украины неприятно удивлен решением Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Мы считаем, что это решение не в пользу лично господина Тупицкого, а скорее в пользу старых порядков в судебной системе Украины", – сказал он.

По словам Никифорова, Зеленский сейчас "активно пытается" реформировать судебную ветвь власти и подтверждением этому является принятый 14 июля во втором чтении закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно порядка избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия", а также принятый 13 июля с предложениями президента закон о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей.

"Это революционные законопроекты, которые позволят впервые за 10 лет провести основательную и настоящую реформу судебной системы Украины. Ее представители это чувствуют и сопротивляются. Сегодняшнее решение является откровенной попыткой вернуть Александра Тупицкого к рулю КСУ, чтобы оттуда сорвать проведение судебной реформы Владимира Зеленского и оставить старые схемы. Но запрос на справедливость и верховенство права является одним из основных в украинском обществе, а также является ключевым требованием западных, международных капиталов для инвестиций в украинскую экономику. От этого – без преувеличения – зависит наше будущее", – сказал он.

Спикер напомнил, что у президента есть 30 дней, чтобы обжаловать это решение, и "он этим непременно воспользуется".

"Законы о ВСП и ВККС будут работать, а господина Тупицкого ждут свои суды за его преступления", – заявил Никифоров.