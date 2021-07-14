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Верховный Суд признал незаконным указ Зеленского об увольнении Тупицкого – СМИ

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Тупицкий обжаловал указ Зеленского, которым тот отменил его назначение на пост судьи
Тупицкий обжаловал указ Зеленского, которым тот отменил его назначение на пост судьи
Фото: ccu.gov.ua

Верховный Суд признал незаконным и противоправным указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого на должность судьи Конституционного Суда Украины.

Об этом издание ZN.UA сообщило 14 июля, ссылаясь на свои источники в Верховном Суде.

Суд решил, что действия президента в отношении Тупицкого незаконны, говорится в статье. Других деталей источники издания не рассказали.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде.

Контекст:

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

Дело Тупицкого сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Печерский районный суд, Тупицкий несколько раз не приходил на заседания, прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, а сам он объяснял свои неявки состоянием здоровья и утверждал, что не уклоняется от присутствия на заседаниях суда.

Тупицкий 8 июня заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Верховный Суд, указ, Владимир Зеленский, КСУ, суд, жалоба, Александр Тупицкий
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