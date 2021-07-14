В Верховном Суде подтвердили, что указ Зеленского об увольнении Тупицкого признан незаконным

Об этом пресс-служба Верховного Суда проинформировала в Facebook.
Указ президента Украины Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.
"Коллегия судей считает необоснованными ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины как на правовое основание для подписания спорного указа, поскольку указанные положения Основного закона Украины никоим образом не регламентируют отношений по формированию состава Конституционного Суда Украины, а определяют полномочия президента Украины относительно осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны государства и кадровых военных вопросов, относящимся к его компетенции", – говорится в релизе.
В указе, который оспаривал Тупицкий, говорилось, что основным мотивом его издания послужило голосование Тупицким и другими судьями КСУ за отмену части положений антикоррупционных законов. Принятие этого решения КСУ привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации государства на международной арене, настаивал ответчик.
Однако коллегия судей Верховного Суда, не оценивая решение КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства, пришла к выводу, что Зеленский нарушил требования Конституции, издав указ об увольнении Тупицкого.
"Издание президентом Украины на таком основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи Конституционного Суда Украины является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи Конституционного Суда Украины, который не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", – пояснили в суде.
27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде. 14 июля СМИ сообщили, что Верховный Суд удовлетворил его иск.
Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.
Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.
29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.
30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.
В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.
Дело Тупицкого сейчас рассматривает Подольский райсуд Киева. Ходатайство по мере пресечения рассматривал Печерский районный суд, Тупицкий несколько раз не приходил на заседания, прокуратура ходатайствовала о принудительном приводе, а сам он объяснял свои неявки состоянием здоровья и утверждал, что не уклоняется от присутствия на заседаниях суда.
Тупицкий 8 июня заявил, что "чист перед судом" и не будет скрываться от следствия.