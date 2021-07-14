В Верховном Суде подтвердили, что указ Зеленского об увольнении Тупицкого признан незаконным

Об этом пресс-служба Верховного Суда проинформировала в Facebook.

Указ президента Украины Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года №124/2021, которым было отменено назначение Тупицкого на пост судьи КСУ, признан противоправным и отменен в части, касающейся Тупицкого.

"Коллегия судей считает необоснованными ссылки ответчика на нормы п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституции Украины как на правовое основание для подписания спорного указа, поскольку указанные положения Основного закона Украины никоим образом не регламентируют отношений по формированию состава Конституционного Суда Украины, а определяют полномочия президента Украины относительно осуществления руководства в сферах национальной безопасности и обороны государства и кадровых военных вопросов, относящимся к его компетенции", – говорится в релизе.

В указе, который оспаривал Тупицкий, говорилось, что основным мотивом его издания послужило голосование Тупицким и другими судьями КСУ за отмену части положений антикоррупционных законов. Принятие этого решения КСУ привело к дестабилизации социально-политической ситуации в Украине, дискредитации государства на международной арене, настаивал ответчик.

Однако коллегия судей Верховного Суда, не оценивая решение КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства, пришла к выводу, что Зеленский нарушил требования Конституции, издав указ об увольнении Тупицкого.

"Издание президентом Украины на таком основании акта об отмене указа о назначении лица на должность судьи Конституционного Суда Украины является нарушением установленных Конституцией и законами Украины гарантий независимости и неприкосновенности судьи Конституционного Суда Украины, который не может быть привлечен к ответственности за голосование в связи с принятием судом решений и предоставления им выводов, за исключением совершения преступления или дисциплинарного проступка", – пояснили в суде.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. 30 марта Тупицкий обжаловал указ в Верховном Суде. 14 июля СМИ сообщили, что Верховный Суд удовлетворил его иск.