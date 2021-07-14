Рада приняла закон о полномочиях старост, который ветировал Зеленский

Рада убрала из закона о старостах поправку, которая касалась Конституционного Суда Фото: rada.gov.ua

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Парламентарии 317 голосами поддержали предложение президента и 259 – сам закон.

Законопроект о развитии института старост Рада приняла во втором чтении и в целом 15 апреля. Проект содержал изменения в закон о Конституционном Суде Украины, которые не касаются вопросов старост – поправку в ст. 11 закона "О Конституционном Суде Украины". Из этой статьи нардепы убрали норму, согласно которой судьей КСУ мог стать действующий народный депутат без предварительного сложения мандата.

Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко намекала тогда, что таким образом депутаты хотели сделать возможным назначение на должность главы КСУ представительницы "Слуги народа" Ольги Совгири, которая является кандидатом на должность судьи КСУ по квоте парламента.

Из-за этой правки Зеленский наложил вето на закон и предложил исключить из его текста правку в закон о КСУ.