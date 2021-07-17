Фильм о Бабьем Яре украинца Лозницы получил премию Каннского фестиваля

Фильм, снятый при поддержке мемориала, разделил первое место с работой индийского режиссера и получил премию "Золотой глаз".

"Благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. [...] Надеюсь, эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события", – сказал Лозница, узнав о победе в номинации.

Всемирная премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля. Осенью фильм обещают показать украинскому зрителю в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Этот фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стримингових платформ и дистрибьюторов. Зрители из разных стран и континентов воспринимают этот фильм как историю, как образ трагедии, которая проходила и проходит, к сожалению, во все времена и везде. Актуальность этого фильма в наше время несомненна", – отметил режиссер.

В Мемориальном комплексе Холокоста подчеркнули, что документальный фильм о Бабьем Яре, созданный по их заказу нидерландской компанией, лишен каких-либо комментариев и основан на архивных материалах.