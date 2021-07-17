Фильм о Бабьем Яре украинца Лозницы получил премию Каннского фестиваля

Фильм, снятый при поддержке мемориала, разделил первое место с работой индийского режиссера и получил премию "Золотой глаз".
"Благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. [...] Надеюсь, эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события", – сказал Лозница, узнав о победе в номинации.
Всемирная премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля. Осенью фильм обещают показать украинскому зрителю в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.
"Этот фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стримингових платформ и дистрибьюторов. Зрители из разных стран и континентов воспринимают этот фильм как историю, как образ трагедии, которая проходила и проходит, к сожалению, во все времена и везде. Актуальность этого фильма в наше время несомненна", – отметил режиссер.
В Мемориальном комплексе Холокоста подчеркнули, что документальный фильм о Бабьем Яре, созданный по их заказу нидерландской компанией, лишен каких-либо комментариев и основан на архивных материалах.
Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.
Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.