ГОРДОН
 
 
МИР

Фильм о Бабьем Яре украинца Лозницы получил премию Каннского фестиваля

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лозница рассказал, когда фильм увидят в Украине
Лозница рассказал, когда фильм увидят в Украине
Фото: babynyar.org

Фильм украинского режиссера Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст" признан лучшим в категории документальных картин на Каннском кинофестивале. Об этом 17 июля проинформировал сайт Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

Фильм, снятый при поддержке мемориала, разделил первое место с работой индийского режиссера и получил премию "Золотой глаз".

"Благодарю Каннский фестиваль за приглашение показать фильм на этой прославленной сцене. [...] Надеюсь, эта награда поможет фильму достичь более широкой аудитории по всему миру. И, конечно, я надеюсь, что этот фильм будет показан в Украине и станет предметом содержательного разговора. Такой разговор особенно важен для страны, на территории которой 80 лет назад произошли эти трагические события", – сказал Лозница, узнав о победе в номинации.

Всемирная премьера фильма "Бабий Яр. Контекст" состоялась на Каннском кинофестивале 11 июля. Осенью фильм обещают показать украинскому зрителю в рамках мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

"Этот фильм уже получил десятки приглашений на крупнейшие фестивали мира, предложения по дистрибуции от стримингових платформ и дистрибьюторов. Зрители из разных стран и континентов воспринимают этот фильм как историю, как образ трагедии, которая проходила и проходит, к сожалению, во все времена и везде. Актуальность этого фильма в наше время несомненна", – отметил режиссер.

В Мемориальном комплексе Холокоста подчеркнули, что документальный фильм о Бабьем Яре, созданный по их заказу нидерландской компанией, лишен каких-либо комментариев и основан на архивных материалах.

Контекст:

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. Большую часть убитых составляли евреи. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

Теги: Холокост, Каннский кинофестиваль, фестиваль, фильм, премия, Сергей Лозница, кинофестиваль, режиссер, мемориал, Бабий Яр, награда
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ
У певицы МакSим отказывает правое легкое – СМИ
Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить
Андре Тан рассказал, какие модные правила можно нарушить
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
Эштон Катчер отказался лететь в космос из-за супруги Милы Кунис
Эштон Катчер отказался лететь в космос из-за супруги Милы Кунис
Беременная plus size модель Грэм показала округлившийся живот в эффектной фотосессии
Беременная plus size модель Грэм показала округлившийся живот в эффектной фотосессии
Актриса студии "Квартал 95" Кравец из-за травмы вышла на сцену на костылях. Фото
Актриса студии "Квартал 95" Кравец из-за травмы вышла на сцену на костылях. Фото
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения
"Квартал 95" переходит на украинский язык, но есть исключения
"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом
"Леся, бегите, Надя все видит". Никитюк опубликовала фото в обнимку с Дантесом
"Почему в трусах, где потеряли юбку?", "До анорексии совсем чуть-чуть". В сети обсуждают новое фото Ани Лорак
"Почему в трусах, где потеряли юбку?", "До анорексии совсем чуть-чуть". В сети обсуждают новое фото Ани Лорак
"Зачем трусы тянуть до пупка?", "Пышка". В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских
"Зачем трусы тянуть до пупка?", "Пышка". В сети обсуждают новое пляжное фото Каменских
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией
"Шикарная". Звезда "Великолепного века" порадовала фанов новой фотосессией
"Словила конкретную панику". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как прошли ее роды
"Словила конкретную панику". Победительница "Холостяка 9" Квиткова рассказала, как прошли ее роды
  Помирила Могилевская. Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили совместный трек "Плакса"
  Помирила Могилевская. Jerry Heil и Анна Тринчер после скандала выпустили совместный трек "Плакса"
"Нет искры в глазах", "Беги от нее". В сети обсуждают романтичное фото героя "Холостяка 11" и его избранницы
"Нет искры в глазах", "Беги от нее". В сети обсуждают романтичное фото героя "Холостяка 11" и его избранницы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Тебе очень идут белые трусы". В сети обсуждают новые горячие снимки Maruv
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
"Пирог нараспашку", "Я бы пристроился сзади". Волочкова показала растяжку в белом боди
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Самая красивая в мире". Звезда сериала "Великолепный век" Узерли широко развела ноги на камеру
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Пистолетики". Дорофеева засветила грудь в обтягивающем топе
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Все еще самая сексуальная". 54-летняя Хайек показала грудь
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
"Опять рогатку развела", "Стойка, о которой мечтают все мужчины". Волочкова показала растяжку верхом на коне
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS