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15 июля, 2021
 
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"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах

Стоун: Это то, из чего сделаны мечты
Стоун: Это то, из чего сделаны мечты
Фото: sharonstone / Instagram

63-летняя американская актриса Шэрон Стоун посетила Каннский кинофестиваль. Знаменитость появилась на красной дорожке в голубом пышном платье с открытыми плечами из новой летней коллекции итальянского модного дома Dolce&Gabbana. Фото с мероприятия актриса 14 июля опубликовала в Instagram.

"Это то, из чего сделаны мечты", – написала она.

Поклонники певицы активно обсуждают в сети ее образ.

"Богиня. Полный отпад", – прокомментировали фото подписчики Стоун.

"Стилист Шэрон Стоун – ее заклятый враг", – высказалась в Twitter пользователь под ником PaulaMZR.

"Прекрасная Шэрон Стоун на красной дорожке", – оценили наряд актрисы пользователи Twitter.

Российская журналистка Наталья Геворкян также отреагировала на появление актрисы в Каннах, сравнив ее нынешний образ с тем, который она ранее продемонстрировала на церемонии вручения премии "Оскар".

"Казалось, со вкусом у нее все хорошо. На "Оскаре" когда-то и в Каннах сегодня", – подписала коллаж журналистка.

"Она украшает и делает элегантным любой платье", – отреагировали на публикацию пользователи сети.

https://www.facebook.com/natalia.gevorkyan/posts/10226936545422275

Контекст:

Открытие 74-го Каннского фестиваля состоялось 6 июля. Церемония закрытия запланирована на 17 июля.

Стоун – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".

Теги: Dolce&Gabbana, платье, Канны, Шэрон Стоун
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