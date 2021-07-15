"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах

Стоун: Это то, из чего сделаны мечты Фото: sharonstone / Instagram

"Это то, из чего сделаны мечты", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sharon Stone (@sharonstone)

Поклонники певицы активно обсуждают в сети ее образ.

"Богиня. Полный отпад", – прокомментировали фото подписчики Стоун.

"Стилист Шэрон Стоун – ее заклятый враг", – высказалась в Twitter пользователь под ником PaulaMZR.

"Прекрасная Шэрон Стоун на красной дорожке", – оценили наряд актрисы пользователи Twitter.

Российская журналистка Наталья Геворкян также отреагировала на появление актрисы в Каннах, сравнив ее нынешний образ с тем, который она ранее продемонстрировала на церемонии вручения премии "Оскар".

"Казалось, со вкусом у нее все хорошо. На "Оскаре" когда-то и в Каннах сегодня", – подписала коллаж журналистка.

"Она украшает и делает элегантным любой платье", – отреагировали на публикацию пользователи сети.