"Полный отпад", "Стилист – ее заклятый враг". В сети обсуждают появление 63-летней Шэрон Стоун на красной дорожке в Каннах

"Это то, из чего сделаны мечты", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники певицы активно обсуждают в сети ее образ.
"Богиня. Полный отпад", – прокомментировали фото подписчики Стоун.
"Стилист Шэрон Стоун – ее заклятый враг", – высказалась в Twitter пользователь под ником PaulaMZR.
Sharon Stone's stylist is obv a frenemy.#Cannes2021 pic.twitter.com/7UMBA3hPol— PaulaMZR (@PaulaMZR) July 14, 2021
"Прекрасная Шэрон Стоун на красной дорожке", – оценили наряд актрисы пользователи Twitter.
https://t.co/nAjV7iayGH— modiamo (@modiamo) July 14, 2021
Splendida #SharonStone sul red carpet del #CannesFilmFestival * #Cannes2021 #DolceGabbana pic.twitter.com/9DNgT7q7bT
Российская журналистка Наталья Геворкян также отреагировала на появление актрисы в Каннах, сравнив ее нынешний образ с тем, который она ранее продемонстрировала на церемонии вручения премии "Оскар".
"Казалось, со вкусом у нее все хорошо. На "Оскаре" когда-то и в Каннах сегодня", – подписала коллаж журналистка.
"Она украшает и делает элегантным любой платье", – отреагировали на публикацию пользователи сети.
Открытие 74-го Каннского фестиваля состоялось 6 июля. Церемония закрытия запланирована на 17 июля.
Стоун – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".