Бульвар Шоубиз
 
11 июля, 2021
 
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63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером

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Стоун разведена, воспитывает троих детей
Стоун разведена, воспитывает троих детей
Фото: EPA

63-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун ответила журналистам по поводу слухов о ее отношениях с 25-летним рэпером RMR.

Слухи распространились после того, как об этом 6 июля сообщило издание Page Six. В СМИ писали, что артистов видели в нескольких клубах Лос-Анджелеса, танцующих вместе. Инсайдер журналистов заявил, что якобы они проводят время вместе уже несколько месяцев.

В своем Instagram издание опубликовало совместные фото Стоун и RMR. На одном из снимков актриса даже надела фирменную маску рэпера.

Однако уже 9 июля Стоун в комментарии TMZ опровергла эти слухи. На вопрос журналиста об отношениях с RMR она рассмеялась и ответила отрицательно, а ее сын Роан добавил, что более смешного вопроса журналист не мог ей задать.

Контекст:

Стоун – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов". Стоун трижды была замужем, но сейчас разведена. Она воспитывает троих сыновей, все – усыновленные.

RMR – американский рэпер, получивший популярность после выхода песни Rascal в феврале прошлого года. Известно, что он родился в 1996 году в Атланте в американском штате Джорджия. Свою жизнь рэпер тщательно скрывает, его настоящее имя неизвестно.

Теги: США, певица, Шэрон Стоун, рэпер
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