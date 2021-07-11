63-летняя Стоун ответила на слухи об отношениях с 25-летним рэпером

Слухи распространились после того, как об этом 6 июля сообщило издание Page Six. В СМИ писали, что артистов видели в нескольких клубах Лос-Анджелеса, танцующих вместе. Инсайдер журналистов заявил, что якобы они проводят время вместе уже несколько месяцев.

В своем Instagram издание опубликовало совместные фото Стоун и RMR. На одном из снимков актриса даже надела фирменную маску рэпера.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Page Six (@pagesix)

Однако уже 9 июля Стоун в комментарии TMZ опровергла эти слухи. На вопрос журналиста об отношениях с RMR она рассмеялась и ответила отрицательно, а ее сын Роан добавил, что более смешного вопроса журналист не мог ей задать.