"Королева!", "Ты заслуживаешь всех "Оскаров". Шэрон Стоун в бикини взорвала соцсеть. Фото

За сутки фото Шэрон Стоун в бикине набрало свыше 180 тыс. лайков Фото: sharonstone / Instagram

"Счастливое лето", – подписала снимок 63-летняя кинозвезда.

За сутки пост Стоун набрал свыше 180 тыс. лайков и почти 5 тыс. комментариев. Подписчики актрисы в большинстве оставили восторженные комментарии от того, в какой великолепной физической форме находится артистка.

"Королева!" – восхитился пользователь с ником jesus.nuncira.

"Ты заслуживаешь всех "Оскаров", которые только существуют", – убеждена rosemcgowan.

"Луч света", – написал verawanggang.

"Окей… просто… вау!" – оставил комментарий curtisleejamie.

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