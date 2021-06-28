"Королева!", "Ты заслуживаешь всех "Оскаров". Шэрон Стоун в бикини взорвала соцсеть. Фото

"Счастливое лето", – подписала снимок 63-летняя кинозвезда.
За сутки пост Стоун набрал свыше 180 тыс. лайков и почти 5 тыс. комментариев. Подписчики актрисы в большинстве оставили восторженные комментарии от того, в какой великолепной физической форме находится артистка.
"Королева!" – восхитился пользователь с ником jesus.nuncira.
"Ты заслуживаешь всех "Оскаров", которые только существуют", – убеждена rosemcgowan.
"Луч света", – написал verawanggang.
"Окей… просто… вау!" – оставил комментарий curtisleejamie.
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Стоун – обладательница премий "Золотой глобус" и "Эмми", номинировалась на премию "Оскар". Наиболее известные фильмы с ее участием – "Основной инстинкт", "Кровь и песок", "Ножницы", "Дьяволицы", "Глория", "Игры богов".