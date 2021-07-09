"Посмешище безвкусное!", "Маразм крепчает", "Не позорьте страну". Телеведущая из РФ показала в Каннах огромный кокошник из волос

"Канны. Церемония открытия", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

7 июля она также обнародовала снимки второго дня фестиваля. Ленина продемонстрировала объемную прическу из множества кос, выложенных в виде кокошника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)

"Посмешище безвкусное! Кошмар просто", – отреагировала подписчица freya6765.

"Да, маразм крепчает", – отметила annaanna232323.

"Не позорьте нашу страну!" – призвала mvb_ok.

На третий день фестиваля бизнесвумен появилась с импровизированной короной на голове.

"Канны, день третий. Есть идеи, как обозвать образ? А то журналисты сами придумают что-нибудь нелестно", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)