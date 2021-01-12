Бульвар Шоубиз
 
12 января, 2021
 
Новости

Собчак сменила имидж, назвав себя "чмом в толстовочке"

По словам российской ведущей Ксении Собчак, она отдыхает от деловых костюмов.

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Собчак родилась в 1981 году
Собчак родилась в 1981 году
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак 12 января в Instagram Stories разместила селфи, на котором запечатлена по пояс в голубой толстовке и белом пуховике.

"Ходить чмом в пуховичке и толстовочке иногда очень приятно", – подписала она снимок, поставив хештег "отдыхаю от костюма".

Скриншот: xenia_sobchak / Instagram
Скриншот: xenia_sobchak / Instagram

Ксения Собчак родилась 5 ноября 1981 года в Ленинграде (теперь Санкт-Петербург), стала широко известной как ведущая реалити-шоу "Дом-2" на канале ТНТ, позже вела проект "Блондинка в шоколаде". Она создала проект "Собчак живьем" на телеканале "Дождь". Вела программу "Барабака и Серый Волк" вместе с Сергеем Кальварским на радиостанции "Серебряный дождь". Является автором и ведущей шоу "Осторожно, Собчак!" на своем YouTube-канале.

Теги: Россия, Ксения Собчак, телеведущая
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