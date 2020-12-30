"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором ее сын Платон обращается к Деду Морозу.
"Ребенок усвоил с молоком матери: самопиар – это очень важно", – написала она.
На видео Платон запечатлен говорящим перед камерой.
"Дорогой Дедушка Мороз, я занимался, хорошо себя вел с папой, мамой, с бабулей хорошо разговаривал, учился, занимался, работал много", – заверил он.
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"Гениально. Трудоспособность у человека бешеная тоже от маменьки", – прокомментировала подписчица julprudko.
Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.
Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.