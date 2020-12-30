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30 декабря, 2020
 
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"Трудоспособность бешеная от маменьки". Сын Собчак рассказал Деду Морозу о себе

Российская телеведущая Ксения Собчак сняла на видео своего четырехлетнего сына Платона, рассказывающего о своей деятельности.

Собчак: Ребенок усвоил с молоком матери: самопиар --- это очень важно
Собчак: Ребенок усвоил с молоком матери: самопиар --- это очень важно
Фото: xenia_sobchak / Instagram

Российская телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram поделилась роликом, в котором ее сын Платон обращается к Деду Морозу.

"Ребенок усвоил с молоком матери: самопиар – это очень важно", – написала она.

На видео Платон запечатлен говорящим перед камерой.

"Дорогой Дедушка Мороз, я занимался, хорошо себя вел с папой, мамой, с бабулей хорошо разговаривал, учился, занимался, работал много", – заверил он.

"Гениально. Трудоспособность у человека бешеная тоже от маменьки", – прокомментировала подписчица julprudko.

Отец ребенка – российский актер Максим Виторган. С ним Собчак жила в браке в 2013–2019 годах. Сына Платона телеведущая родила 18 ноября 2016-го.

Сейчас Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. Их свадьба состоялась 13 сентября 2019 года.

Теги: Ксения Собчак, видео, дети, Максим Виторган, телеведущая, Дед Мороз, ребенок, Платон Виторган
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