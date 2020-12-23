"Профиль один в один". В Instagram заметили, что десятилетняя дочь Богомолова как две капли воды похожа на отца

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram видео, на котором запечатлена его дочь Анна, танцующая в группе девочек.
"Анна и танцы", – написал он.
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Подписчики прокомментировали снимок.
"Как она похожа на вас. Профиль один в один. Вот что значит гены", – написала aev.a.
"Тот случай, когда даже малейший намек на профиль выдает, чей киндер", – добавила tanyakrymskaya.
Мать дочери Богомолова – российская актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.
Нынешняя супруга Богомолова – российская телеведущая Ксения Собчак. Свадьба Богомолова и Собчак состоялась 13 сентября 2019 года.