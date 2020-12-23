"Профиль один в один". В Instagram заметили, что десятилетняя дочь Богомолова как две капли воды похожа на отца

Российский режиссер Константин Богомолов показал свою подросшую дочь Анну.

Российский режиссер Константин Богомолов разместил в Instagram видео, на котором запечатлена его дочь Анна, танцующая в группе девочек.

"Анна и танцы", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Подписчики прокомментировали снимок.

"Как она похожа на вас. Профиль один в один. Вот что значит гены", – написала aev.a.

"Тот случай, когда даже малейший намек на профиль выдает, чей киндер", – добавила tanyakrymskaya.

Мать дочери Богомолова – российская актриса Дарья Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.

Нынешняя супруга Богомолова – российская телеведущая Ксения Собчак. Свадьба Богомолова и Собчак состоялась 13 сентября 2019 года.