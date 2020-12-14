"Макс фоткал?", "Как школьники", "Студенты", "Влюбленные". Богомолов удивил поклонников ретро-снимком с Собчак

Российский режиссер Константин Богомолов показал необычное фото с женой, телеведущей Ксенией Собчак.

Российский режиссер Константин Богомолов поделился в Instagram снимком в стиле ретро, на котором запечатлен сидящим напротив своей супруги, телеведущей Ксении Собчак. Они держатся за руки и смотрят в объектив.

"Застукали", – написал Богомолов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Подписчики прокомментировали фото.

"Макс фоткал?" – спросил samsalgo.

"Ну какие вы оба милые, трогательные, влюбленные", – написала twirrra.

"Молодые и счастливые", – прокомментировала svet_badet.

"Как школьники. Так здорово", – заявила valera599.

"Студенты", – написала plus197.

Собчак и Богомолов поженились 13 сентября 2019 года.

До брака с режиссером Собчак была замужем за российским актером Максимом Виторганом. В 2016 году у пары родился сын Платон. В марте 2019 года, после шести лет супружеской жизни, Собчак и Виторган заявили о разрыве отношений.



Богомолов до женитьбы на Собчак жил в браке с актрисой Дарьей Мороз. Пара рассталась в августе 2018 года. Их дочь Анна родилась в 2010 году.