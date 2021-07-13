Квасьневский: Холокост – это беспрецедентная трагедия. Жертв Бабьего Яра убивали два раза: сначала – нацисты, а потом – советские полицаи

Квасьневский: Мы должны объяснить, особенно молодому поколению, что Холокост имел место быть Фото: ЕРА

"В трагической истории Холокоста Бабий Яр занимает особое место. Ведь жертв Бабьего Яра убивали два раза – сначала нацисты во время войны, а потом советские полицаи. И долгое время эта трагедия была тайной, табу", – отметил Квасьневский.

По его мнению, Холокост – это беспрецедентная трагедия.

"Мы должны объяснить, особенно молодому поколению, что Холокост имел место быть… Вопрос отношений между нациями – очень чувствительный. Еврейская диаспора во многих странах сотворила множество фантастических и тяжелых страниц истории… Нам нужна такие места, как Мемориальный центр "Бабий Яр". Если вы хотите показать последствия этой трагедии и предотвратить ее в будущем, то очень важно иметь место, где можно вести подобные беседы с молодым поколением", – сказал экс-президент.

По словам Квасьневского, он был во многих музеях Холокоста по всему миру. Он считает, что мемориальный центр в Украине будет уникальным.

Экс-президент также добавил, что нужно уделять больше внимания вопросу примирения народов, так как это "лучшее лекарство" против ксенофобии, расизма и антисемитизма.