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16 июля, 2021
 
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Фильм об украинской гимнастке получил приз на Каннском кинофестивале

"Неделя критики" один из самых престижных смотров в рамках Каннского кинофестиваля
"Неделя критики" – один из самых престижных смотров в рамках Каннского кинофестиваля
Фото: semainedelacritique.com

Фильм режиссера Эли Граппа "Ольга" – совместное производство Украины, Швейцарии и Франции – получил приз за лучший сценарий на "Неделе критики" на 74-м Каннском кинофестивале. Об этом 15 июля сообщили в Государственном агентстве Украины по вопросам кино.

"Неделя критики" – одна из самых авторитетных конкурсных программ Каннского кинофестиваля. Именно с "Недели критики" в 2014 году начался триумф ленты Мирослава Слабошпицкого "Племя" – фильм получил Гран-при секции и высокие оценки критиков", – говорится на сайте госведомства.

Фильм "Ольга" рассказывает об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор. Действие картины разворачивается во времена Евромайдана. Главную роль исполнила гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина.

"Мы работали над этим проектом с нашими швейцарскими и французскими партнерами с 2017 года и счастливы, что результат оправдал вложенные усилия. [...] Мы надеемся на всестороннюю государственную поддержку проката: мы рассчитываем на широкий релиз, ведь это не только яркий фильм к годовщине событий на Майдане, но и увлекательная спортивная драма, которая держит зрителя в напряжении с первой до последней минуты", – цитирует сайт Госагентства слова одного из продюсеров ленты Максима Асадчего.

В Украине фильм "Ольга" выйдет в широкий прокат в феврале 2022 года.

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Кадр из фильма "Ольга". Фото: usfa.gov.ua

Контекст:

74-й Каннский кинофестиваль проходит с 6-го по 17 июля на французском Лазурном берегу. В 2020 году конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.

В основной программе кинофорума представлены 24 фильма. Жюри возглавляет американский режиссер и сценарист Спайк Ли.

Помимо фильма "Ольга" на кинофестивале была представлена еще одна украинская картина – документальная лента Сергея Лозницы "Бабий Яр. Контекст".

Теги: Украина, кино, Каннский кинофестиваль, фестиваль, фильм, Канны
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Фильм об украинской гимнастке получил приз на Каннском кинофестивале
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