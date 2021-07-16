Фильм об украинской гимнастке получил приз на Каннском кинофестивале

"Неделя критики" – один из самых престижных смотров в рамках Каннского кинофестиваля Фото: semainedelacritique.com

"Неделя критики" – одна из самых авторитетных конкурсных программ Каннского кинофестиваля. Именно с "Недели критики" в 2014 году начался триумф ленты Мирослава Слабошпицкого "Племя" – фильм получил Гран-при секции и высокие оценки критиков", – говорится на сайте госведомства.

Фильм "Ольга" рассказывает об украинской гимнастке, которая должна сделать сложный жизненный выбор. Действие картины разворачивается во времена Евромайдана. Главную роль исполнила гимнастка из Луганска, воспитанница Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного Анастасия Будяшкина.

"Мы работали над этим проектом с нашими швейцарскими и французскими партнерами с 2017 года и счастливы, что результат оправдал вложенные усилия. [...] Мы надеемся на всестороннюю государственную поддержку проката: мы рассчитываем на широкий релиз, ведь это не только яркий фильм к годовщине событий на Майдане, но и увлекательная спортивная драма, которая держит зрителя в напряжении с первой до последней минуты", – цитирует сайт Госагентства слова одного из продюсеров ленты Максима Асадчего.

В Украине фильм "Ольга" выйдет в широкий прокат в феврале 2022 года.

Кадр из фильма "Ольга". Фото: usfa.gov.ua