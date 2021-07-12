Белла Хадид прошлась по красной дорожке Канн с оголенной грудью, прикрытой позолоченным колье

Автор фестивального наряда Хадид – дизайнер Дэниела Роузберри, создавшая этот образ для осенне-зимней кутюрной коллекции модного дома Schiaparelli. Премьера коллекции состоялась несколько дней назад в рамках Недели высокой моды в Париже.

Такое платье Хадид выбрала для премьеры фильма итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа".

11 июля 2021 года, Каннский кинофестиваль. Белла Хадид на премьере фильма "Три этажа". Фото: ЕРА