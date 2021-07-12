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12 июля, 2021
 
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Белла Хадид прошлась по красной дорожке Канн с оголенной грудью, прикрытой позолоченным колье

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24-летняя Белла Хадид на 74-м Каннском кинофестивале
24-летняя Белла Хадид на 74-м Каннском кинофестивале
Фото: ЕРА

Американская супермодель палестино-голландского происхождения Белла Хадид произвела фурор на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Для дефиле 24-летняя модель выбрала черное облегающее платье с открытым декольте и массивное позолоченное колье в виде бронхов, ветви которых прикрывали ее оголенную грудь.

Автор фестивального наряда Хадид – дизайнер Дэниела Роузберри, создавшая этот образ для осенне-зимней кутюрной коллекции модного дома Schiaparelli. Премьера коллекции состоялась несколько дней назад в рамках Недели высокой моды в Париже.

Такое платье Хадид выбрала для премьеры фильма итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа".

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11 июля 2021 года, Каннский кинофестиваль. Белла Хадид на премьере фильма "Три этажа". Фото: ЕРА

Контекст:

74-й Каннский кинофестиваль проходит с 6-го по 17 июля на французском Лазурном берегу. Это первое с начала пандемии столь крупное мероприятие, на которое съехались многие мировые знаменитости.

Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.

В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.

Белла заняла девятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes. Доход модели составил $6 млн.

Теги: Каннский кинофестиваль, Белла Хадид, декольте
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