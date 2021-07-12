Белла Хадид прошлась по красной дорожке Канн с оголенной грудью, прикрытой позолоченным колье

Автор фестивального наряда Хадид – дизайнер Дэниела Роузберри, создавшая этот образ для осенне-зимней кутюрной коллекции модного дома Schiaparelli. Премьера коллекции состоялась несколько дней назад в рамках Недели высокой моды в Париже.
Такое платье Хадид выбрала для премьеры фильма итальянского режиссера Нанни Моретти "Три этажа".
74-й Каннский кинофестиваль проходит с 6-го по 17 июля на французском Лазурном берегу. Это первое с начала пандемии столь крупное мероприятие, на которое съехались многие мировые знаменитости.
Белла Хадид родилась 9 октября 1996 года в Лос-Анджелесе в семье телеведущей и бывшей модели Иоланды Хадид и американского мультимиллионера палестинского происхождения Мохамеда Хадида.
В 2014 году она подписала первый модельный контракт. Через два года победила в номинации "Модель года" на премии First Annual Fashion Los Angeles Awards, была признана моделью 2016 года по версии более 250 специалистов в области моды на влиятельном портале Models.com, а также вошла в список топ-50 моделей мира.
Белла заняла девятое место в списке самых высокооплачиваемых моделей мира в 2017 году по версии Forbes. Доход модели составил $6 млн.